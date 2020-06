Der Schauspieler Gerry Wolff war ein Allroundtalent, dabei hat er nie eine Schauspielschule besucht. Er konnten spielen, singen und tanzen, stand auf der Bühne und vor der Kamera. Beim Film wirkt er in verschiedenen Genres, von klassischen Literaturadaptionen über Musikfilme bis zu Kinder- und Märchenfilmen. In seinen Rollen konnte er ernst und hart, empfindsam und komisch sein.

Als Gerhard Wolff wurde er 1920 in Bremen in eine assimilierte deutsch-jüdische Schauspieler-Familie geboren. In seiner 2006 posthum veröffentlichten Biografie bemerkte er:

Mein Großvater war Rabbiner, mein Vater aber trat aus der Gemeinde aus, wurde Schauspieler, ich wurde Schauspieler, mein Sohn wurde Schauspieler ... es muss schon sehr früh eine genetische Fehlentwicklung gegeben haben in unserer Familie. Gerry Wolff Wolfgang Herzberg: "Gerry Wolff: Die Rose war rot"

Nachdem Wolff bereits mit elf Jahren beide Eltern verlor, wuchs er zunächst bei der Großmutter in Berlin auf. 1935 wurde er ins Exil nach England geschickt, wo er sich nach seinem Schulabschluss unter anderem als Tischler, Schlosser und Gärtner durchschlug. Mit Kriegsausbruch als "feindlicher Ausländer" interniert, entdeckte er im Amateur-Theater des Lagers seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Nach seiner Entlassung arbeitete er als Lektor in einem Londoner Verlag und spielte nebenbei in einer Theatergruppe des Kulturbundes.

Karriere als Schauspieler

1947 kehrte Gerry Wolff nach Deutschland zurück und fand Anschluss an das Theater am Schiffbauerdamm, später an die neu gegründete Volksbühne. 1961 wurde er Mitglied im Ensemble der DEFA. Schnell avancierte er zu einem vielbeschäftigten Charakterdarsteller, der in über 100 Kino- und Fernsehfilmen mitwirkte. Einer seiner wichtigsten Filme ist der DEFA-Klassiker "Nackt unter Wölfen" (1963), in dem er die widersprüchliche Figur des Kommunisten Bochow spielte.

Im Fernsehen moderierte Gerry Wolff die Unterhaltungssendung "Von Melodie zu Melodie" (1960-1964). Als Sänger wurde er mit dem Titel "Die Rose war rot" (1966) bekannt. Sein Spektrum reichte vom leichten Schlager über Chansons und Jazz bis zu politischen Liedern. Als Synchronsprecher lieh er u. a. Yoda in "Star Wars: Episode I" (1999) seine Stimme.