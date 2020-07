Heinrich Mann wurde am 27. März 1871 als erster Sohn eines Lübecker Senators, Großkaufmanns und Reeders geboren. Nach dem Abgang vom Gymnasium im Oktober 1889 begann er eine Buchhandelslehre bei "Zahn & Jaensch" in Dresden. 1890-1892 volontierte er in Berlin beim S. Fischer Verlag und studierte als Gasthörer an der Universität. Heinrich Mann hat Romane, Erzählungen, Essays und Schauspiele geschrieben. Zu seinen erfolgreichen Büchern gehören: "Im Schlaraffenland" (1900), "Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen" (1905) sowie "Der Untertan" (1916/1918). Unter dem Titel "Der blaue Engel" kam "Professor Unrat" 1930 als Tonfilm mit Marlene Dietrich und Emil Jannings ins Kino.



1933 emigrierte der Schriftsteller nach Frankreich, später in die USA. 1935 erschien "Die Jugend des Königs Henri Quatre" und 1938 "Die Vollendung des Königs Henri Quatre". 1949 nahm Heinrich Mann die Berufung zum Präsidenten der neu gegründeten Akademie der Künste in Ost-Berlin an, starb aber am 12. März 1950 noch in Santa Monica/Kalifornien. Die Urne mit der Asche Heinrich Manns wurde 1961 auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beigesetzt.