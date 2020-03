Ingo Schulze: „Die rechtschaffenen Mörder“

Wer Norbert Paulinis Gunst gewann, kam an Lektüren heran, die sich als Lektionen in Eigensinn und Widerständigkeit entpuppten. Die Lesungen und Veranstaltungen in Paulinis Schatzkammer taten ein Übriges. Ja, der Mann selbst, der da im bescheidenen blaugrauen Kittel, jedoch mit stupender Belesenheit sein Reich regierte, schien ein Musterbild des unangepassten Außenseiters zu sein, dem man vor lauter Bewunderung seine eigenbrötlerischen Marotten nur umso leichter verzieh. In der Nischengesellschaft der DDR einer ihrer legendären Helden, geriet er nach dem Fall der Mauer wie nicht wenige seines Schlages ins Abseits, ökonomischer Druck setzte ihm zu, und den Rest seiner einstigen Magie zerfraß herrische Bitterkeit.

Können wir dem Erzähler eigentlich trauen?

Diesem Mann das zweifellos verdiente Denkmal zu setzen, ist das offenkundige Anliegen des Erzählers dieser Geschichte. Er selbst hat Paulini schon als Oberschüler kennengelernt, und Bücher sind nicht das einzige, was er ihm zu verdanken hat. Enge persönliche Beziehungen verbinden ihn mit dem auf eigne Art aristokratischen Antiquar (und versorgen ihn mit detailliertem Wissen über das Leben eines Mannes, der sich schon früh zum Sonderling berufen fühlte). Ja, manche von ihnen sind enger, als ihm, dem Erzähler, lieb sein kann. Und sie reichen weit, sie reichen bis zur Goldsteigaussicht in der Sächsischen Schweiz, an deren Fuß man den toten Paulini finden wird, zusammen mit einer Frau. War es ein Unfall, ein gemeinschaftlicher Suizid, war es Mord? Plötzlich fällt es nicht nur schwer zu entscheiden, wem die Geschichte eigentlich gilt, ihm oder ihr, plötzlich lässt sich selbst der Erzähler nicht mehr aus dem Kreis der Tatverdächtigen ausschließen.

Der Autor Ingo Schulze

Ingo Schulze, 1962 in Dresden geboren, studierte von 1983 bis 1988 klassische Philologie in Jena. Anschließend war er bis 1990 als Dramaturg am Landestheater Altenburg, dann in einer Zeitungsredaktion tätig. Diese Arbeit führte ihn für ein halbes Jahr nach Sankt Petersburg. Seit 1993 lebt er als freier Autor in Berlin.

Dass Ingo Schulze ein Meister der Kurzerzählung ist, bewies er schon mit den "Simplen Storys" (1998), sowie seinem Debütband "33 Augenblicke des Glücks" (1995). Für letzteres Buch wurde er mit dem Alfred-Döblin-Förderpreis und dem Ernst-Willner-Preis des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs ausgezeichnet. Für seinen Erzählungsband "Handy" bekam Ingo Schulze 2007 den Preis der Leipziger Buchmesse. 2005 erschien Schulzes Briefroman "Neue Leben". Mit seinem 2008 erschienenen Roman "Adam und Evelyn" war er für den Deutschen Buchpreis 2008 nominiert. Für "Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst" (2017) wurde Ingo Schulze mit dem Rheingau Literatur Preis ausgezeichnet.

Zu seinen Werken gehören auch Essays, sowie die Hörspiele "Das "Deutschlandgerät" (MDR 2014), "Die Abflussrohre spuckten ihre Eisblöcke wie abgelutschte Bonbons auf den Gehsteig - Variationen über die Zeit" (SWR 2015), "Augusto, der Richter" (MDR/BR 2016) und "Die Verwirrungen der Silvesternacht" (MDR 2018).

Der Sprecher Sylvester Groth

Sylvester Groth, 1958 in Jerichow Sachsen-Anhalt geboren, kam als Elfjähriger nach Leipzig, wo er als Sprecherkind in Hörspiel-Produktionen mitwirkte. Von 1977-1980 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Es folgten Engagements an Theatern in Schwerin, Dresden, Ost- und West-Berlin, hier von 1986 bis 1989 an der Schaubühne. Weitere Stationen waren das Residenztheater, die Münchner Kammerspiele, das Berliner Ensemble, das Wiener Burgtheater sowie die Salzburger Festspiele.

Sylvester Groth Bildrechte: MDR/Stephan Flad Seine Laufbahn als Kinoschauspieler begann Sylvester Groth in der Hauptrolle von Frank Beyers DEFA-Streifen "Der Aufenthalt" (1982), fand später internationale Höhepunkte wie in Quentin-Tarantinos "Inglourious Basterds" (2009) und hat sich 2017 mit "In Zeiten des abnehmenden Lichts" manifestiert. 2017 ehrte ihn die DEFA-Stiftung für seine herausragenden Leistungen im deutschen Film.



Für den MDR-Hörfunk brachte sich Sylvester Groth neben Hörspielrollen maßgeblich mit brillanten Lesungen ein, darunter "Dekalog" von Kieslowski/Piesiewicz (MDR 2007), Uwe Tellkamps "Der Turm" (MDR 2008), Günter de Bruyns "Vierzig Jahre" (MDR 2011), Durs Grünbeins: "Die Jahre im Zoo. Ein Kaleidoskop" (MDR 2016) und "Verwirrnis" von Christoph Hein (MDR 2018).

Die Sprecherin Victoria Traumttmannsdorf

Die gebürtige Österreicherin Victoria Trauttmansdorff begann ein Schauspielstudium in Salzburg, das sie aber nach zwei Jahren für ein Engagement am Düsseldorfer Schauspielhaus beendete. Nach Stationen am Nationaltheater Mannheim und am Schauspielhaus Stuttgart wurde sie 1993 festes Ensemblemitglied in Stuttagrt.

Victoria Trauttmansdorf Bildrechte: IMAGO Neben ihrer Theaterarbeit hat sie seit den frühen 1990er-Jahren auch in ausgesuchten Kino- und TV-Produktionen mitgewirkt. Unter anderem spielte sie in der ZDF-Serie "Einsatz in Hamburg" (ab 2004) und in den Kinofilmen "Gespenster" und "Falscher Bekenner" (2005). Einem breiten Publikum ist sie durch ihre Rolle in Jan Bonnys Spielfilm "Gegenüber" (2007) bekannt, für die sie beim Deutschen Filmpreis 2008 eine Nominierung als Beste Schauspieler erhielt.