Jósef Ignacy Kraszewski: Gräfin Cosel

Folge 1: Die Wette

Eine Herbstnacht im Jahre 1705 in Dresden. August der Starke, von den Schweden besiegt, sucht Zerstreuung bei einem Besäufnis mit seinen Vertrauten. Eine Wette zwischen dem betrunkenen Finanzminister Hoym, der die Vorzüge seiner Gattin anpreist und seinem engsten Vertrauten Fürstenberg soll ihn aufheitern: Sollte Hoyms Gattin Anna, wie er behauptet, schöner sein als die gegenwärtige Mätresse Augusts, die von Teschen, gewinnt Hoym 1.000 Gulden. Anna wird zu einem Ball zitiert und Hoym gewinnt die Wette. Der König verliebt sich in Anna, doch sie weist ihn zurück.



Folge 2: Der Vertrag

Das immer nachdrücklichere Werben des Königs um Anna von Hoym bleibt erfolglos, bis er ihre Bedingungen erfüllt: die Scheidung von Hoym und ein schriftliches Eheversprechen, in dem der König schwört, sie nach dem Tode der Königin Eberhardine zu heiraten. Schließlich geht August darauf ein. Anna von Hoym heißt fortan Gräfin Cosel, wird für neun Jahre die Mätresse des Königs, betrachtet sich als seine zweite rechtmäßige Gemahlin und wird Augusts politische Beraterin. Die zweite Tochter wird geboren. Man versucht die mächtigste Frau am Hofe zu verleumden, sie um ihren Einfluss auf den König zu bringen, der immer noch mit dem Schwedenkönig Karl XII. ringt. Eine alte Sorbin sagt Anna eine düstere Zukunft voraus.



Folge 3: Macht und Intrige

Während August im Dienste des Kaisers in Flandern kämpft, versuchen Graf Flemming und Fürstenberg in Dresden die Herrschaft der Cosel zu brechen. Noch feiert Anna Triumphe. Ihre Schönheit betört auch den Dänenkönig. Die Feindschaft zwischen ihr und Flemming wird unerbittlich. August braucht jedoch den Einfluss Flemmings, um nach dem Vernichtungsschlag gegen Karl XII. die polnische Krone wiederzugewinnen. In Warschau ergibt sich eine Möglichkeit, den Einfluss der Cosel auszuschalten: Flemming führt August die junge polnische Gräfin Dönhoff zu. Sie wird seine Mätresse. Anna übergibt das Eheversprechen ihrem einzigen Vertrauten Zaklika, der schwört, es mit seinem Leben zu verteidigen. Auf dem Weg nach Warschau zwingt man sie zur Umkehr. Fürstenberg fordert die Auslieferung des Eheversprechens. Man befiehlt ihr, nach Pillnitz zu gehen. Gemeinsam mit Raimund Zaklika, einem polnischen Edelmann, der ihr ganz ergeben ist, plant sie die Flucht.



Folge 4: Die Flucht

Bevor die Cosel nach Berlin flieht, schleicht sie sich während eines Maskenballes nach Dresden, gibt sich dem König und der Dönhoff zu erkennen, und schwört, ihre Ehre zu verteidigen. Schließlich ist der König ihr Gemahl, sie hat sein Eheversprechen. In Berlin hält sie sich mit ihrer Meinung über Sachsens Kurfürsten nicht zurück. Sie droht, ihn für seine Treulosigkeit und seinen Meineid eines Tages zu erschießen. Alle Boten Augusts, die ihr die Rückerstattung ihrer konfiszierten Güter, ihres Vermögens und das Erziehungsrecht für ihre Kinder bei Aushändigung des Eheversprechens ankündigen, schickt sie unverrichteter Dinge nach Dresden zurück. Als der König von Preußen sie nach Halle geleiten lässt und unter Bewachung stellt, ahnt die Cosel Schlimmes. Sie entlässt Zaklika und beschwört ihn, das Eheversprechen des Königs zu bewahren. Sie wird nach Sachsen ausgeliefert.



Folge 5: Gefangenschaft und Ende

Die Cosel ist nunmehr eine Gefangene. Über Leipzig und das Schloss Nossen führt sie ihre Gefangenschaft auf die Festung Stolpen. Währenddessen ist Zaklika um die Vorbereitung ihrer Befreiung bemüht. Der Sohn des Festungskommandanten verliebt sich in sie und flieht mit ihr. Die Flucht misslingt. Auch Zaklika muss Stolpen verlassen. Dann kommt der König nach Stolpen. Wohl kann er sich an die Cosel erinnern, sie war die schönste, die geistvollste seiner Geliebten. Anna hofft auf ihre Befreiung, jedoch er kommt, um seine Geschütze am Basaltfelsen der Burg auszuprobieren. Noch weitere 38 Jahre lebte Anna Constantia Gräfin Cosel auf der Festung Stolpen.