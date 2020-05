Karel Čapek, am 9. Januar 1890 als drittes Kind eines Landarztes in Malé Svatonovice geboren, studierte nach dem Abitur an den Universitäten von Prag, Paris und Berlin Philosophie. Ein Rückenleiden bewahrte ihn im Ersten Weltkrieg vor dem Militärdienst. Zusammen mit seinem Bruder Josef arbeitete er als Journalist bis 1920 bei den Prager Volksblättern. Im selben Jahr lernte er seine spätere Ehefrau Olga Scheinpflugova kennen. Zu Čapeks international bekannten Werken gehören das utopische Drama "R.U.R." (Rossumovi Universální Roboti, 1920), sowie die Science-Fiction-Romane "Krakatit" (1922), "Der Meteor (1934) und "Der Krieg mit den Molchen" (1936). Im Čapeks Drama "R.U.R" tauchte erstmals der von seinem Bruder Josef geprägte Begriff Roboter (tschechisch robot) als Bezeichnung für einen menschenähnliche Maschine auf. Josef Čapek, der auch "Wie ein Theaterstück entsteht" illustrierte, kam im April 1945 im KZ Bergen-Belsen ums Leben. Karel Čapek starb am 25. Dezember 1938 an einer Lungenentzündung in Prag.

Ilja Richter, 1952 in Berlin geboren, wurde in jungen Jahren mit der ZDF-Musiksendung "Disco" bekannt, die er von 1971 bis 1982 moderierte. Nach 1977 begann er als Theaterschauspieler und Regisseur zu arbeiten, z. B. im Ensemble des Bremer Schauspielhauses. Darüber hinaus war er als Kolumnist für diverse Tageszeitungen und Magazine aktiv - und arbeitete als Synchronsprecher. Für MDR KULTUR stand er in Hörspielen vor dem Mikrofon - in Schillers "Kabale und Liebe" (2005), in Eberhard Petschinkas "Santo Subito" (2007), in Michael Endes "Das Traumfresserchen" (2006) oder Daniel Kehlmanns "Der Mentor" (2014). Auch in der Lesezeit war er regelmäßig zu hören, u. a. in Karl Emil Franzos' "Verschollene Fürstenstadt Zerbst-Dessau-Wörlitz" (2013) oder Dietrich Fischer-Dieskaus "Goethe als Intendant" (MDR 2014), zuletzt in Jörg Sobiellas "Weimar 1919".