Joachim Meyerhoff: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Der dritte Band führt ins München Ende der 1980er-Jahre. Der Titel "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ist ein Zitat aus Goethes Werther. Joachim, Anfang zwanzig, noch traumatisiert vom Unfalltod seines Bruders, will seinen Zivildienst als therapeutischer Bademeister in einem Münchner Krankenhaus antreten. Er selbst hofft hier auf Heilung und will möglichst weit weg von seiner norddeutschen Heimatstadt. Dann wird er überraschend an der renommierten Otto Falckenberg Schule angenommen.