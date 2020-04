Patricia Shaw: Weites wildes Land

Patricia Shaw Bildrechte: imago/Sven Simon

Patricia Shaw wurde 1929 in Melbourne geboren und lebt heute in Queensland an der Goldküste Australiens. Über viele Jahre leitete sie das Archiv für "Oral History" in Queensland und schrieb zwei Sachbücher über die Erschließung Australiens. Erst mit 52 Jahren entschied sie sich ganz für das freie Schriftstellerleben und hat seither 19 Romane veröffentlicht. Zur internationalen Bekanntheit Shaws hat auch der große Erfolg ihrer Bücher in Deutschland beigetragen.