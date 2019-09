Lesezeit | 16.09.–20.09.2019 "Viel gut essen" und andere Texte von Sibylle Berg

Sibylle Berg ist eine der eigenwilligsten und zugleich erfolgreichsten Gegenwartsautorinnen deutscher Sprache. Mit ihren Texten mischt sie sich immer wieder in aktuelle gesellschaftliche Debatten ein. Im September wurde die in Weimar geborene Schriftstellerin mit dem Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet. In der Lesezeit auf MDR KULTUR senden wir ausgewählte Live-Lesungen und den Hörspielmonolog "Viel gut essen".