In den nächsten Tagen wird es nun also konkret: zahlreiche Gemälde, Plastiken, Grafiken und Bücher werden in ein Hochsicherheitsdepot umziehen, das im inneren Gebäudeteil des ACC gebaut wurde. Im vorderen Teil des Centers werden die eindrucksvollen, teilweise überlebensgroßen Gipsplastiken in einem Schaudepot untergebracht. Und auf einer Fläche von 200 Quadratmetern wird die temporäre Dauerausstellung zu sehen sein. Im ACC sieht man den Räumen auch heute noch an, dass hier einst ein Discounter eingemietet war – eine ungewöhnliche Umgebung für die oft jahrhundertealten Kunstwerke des Lindenau-Museums. Ästhetische Gesichtspunkte hätten jedoch bei der Standortauswahl keine Rolle gespielt, so Museumschef Krischke: "Wir wollten unbedingt in Altenburg bleiben während der Sanierung. Um die Stadt zu unterstützen, aber auch der Sammlung wegen: um so wenig wie möglich kilometerweit zu transportieren."

Das Gemälde "Madonna mit Kind" von Liberale da Verona aus der Sammlung des Lindenau-Museums. Bildrechte: Jürgen M. Pietsch

Die wichtigsten Kunstwerke des Museums, dessen Sammlung italienischer Tafelbilder zu den wertvollsten weltweit zählt, werden in den kommenden Jahren aber nicht öffentlich zugänglich sein. Dies hängt auch von den klimatischen Bedingungen im Interim ab, die nicht so gut sind, wie im eigentlichen Museumsgebäude. Grundsätzlich habe man die Kunstwerke nach museumspädagogischen Aspekten ausgewählt, erklärt Mitarbeiterin Angelika Förster. Denn man wolle die Zusammenarbeit mit den Schulen auch in den nächsten Jahren fortführen.



Nun wird also in den kommenden vier Monaten gepackt, was das Zeug hält. Spezialisierte Speditionen werden den Transport der Kunstwerke übernehmen. Am 4. April öffnet das Museum an der Gabelentzstraße zum letzten Mal seine Türen für die Öffentlichkeit, dann können die leeren Räume noch einmal angeschaut werden. Zur Museumsnacht am 13. Juni geht es dann weiter am neuen Ort: Dann eröffnet das Interim im ACC. Übrigens an einer programmatischen Anschrift – in der Kunstgasse 1.