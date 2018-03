Das Literaturhaus Halle eröffnet am Wochenende mit einem Festwochenende. "Vielfalt" sei dabei die imaginäre Überschrift für das Literaturhaus; man verfolge einen breiten Literaturbegriff, sagte der Leiter des Hauses, Alexander Suckel bei MDR KULTUR. Krimis, Kinderbücher und wissenschaftliche Literatur ständen genauso auf dem Programm wie gefeierte Romanciers und preisgekrönte Lyriker.

16 Veranstaltungen sind für das Eröffnungswochenende geplant, unter anderem Gespräche mit der Autorin Judith Hermann und mit dem Büchnerpreisträger Jan Wagner. Außerdem werden sich die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse vorstellen und der Paläogenetiker Svante Pääbo von seinen Forschungen zum Erbgut des Neandertalers erzählen. Damit stellt das Haus gleichzeitig die Formate vor, die auch künftig im Haus stattfinden sollen: Bei der Veranstaltungsreihe "Wissenschaft am Kamin" beispielsweise ist die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina Kooperationspartner, das Orientalische Institut der Universität Halle für die Reihe "Ex Oriente Lux" ("Aus dem Osten kommt das Licht"), in der es um das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Lebensweisen gehe.