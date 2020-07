16 Videos von Lesungen werden nun ab dem 13. Juli auf der Website der Literaturtage veröffentlicht, allerdings nicht alle auf einmal. Der ursprüngliche Veranstaltungscharakter sollte beibehalten werden, und so gibt es nun eine Woche lang täglich neue Angebote. Clemens Meyer liest etwa aus seinem Text "Die Projektoren", Lutz Seiler aus "Stern 111" und María Cecilia Barbetta aus ihrem Roman "Nachtleuchten".

Parallel dazu werden Texte online gestellt, die Autorinnen und Autoren eigens zum diesjährigen Festivalmotto "Vorübergehend unverfügbar" geschrieben haben. Auch Hörspiele sind im Programm zu finden und kurze Animationsvideos von Ana Maria Vallejo. Bei dieser Mischung komme schon Festivalgefühl auf, sagt Organisator Ralph Schönfelder: "Auch wenn natürlich das direkte Feedback des Publikums in diesem Jahr fehlt. Hier bieten wir aber an, via Social Media mit uns ins Gespräch zu kommen."