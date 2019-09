MDR KULTUR: Und da heißt es doch immer, dass gerade das Lokale eine Chance hat. Aber auch da geht es mit dem Journalismus abwärts. Der Nachwuchs fehlt und auch Zusteller, die die Zeitung austragen. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, der in Berlin gerade einen Zeitungskongress veranstaltet, findet dafür das passende Leitthema: "Constant Change", also Konstante Veränderung. Welche Chancen hat denn dass Lokale in Deutschland, mit Qualität in eine gedruckte Zeitung zu kommen?

Wiebke Möhring, Professorin für Journalismus an der TU Dortmund: Eigentlich ganz gute. Denn das Lokale ist ja für Menschen immer noch von hoher Relevanz und für viele heute der einzige Grund, regelmäßig zur Tageszeitung zu greifen. Die Unterschiede in der Qualität sind – wie eine Studie gerade wieder zeigte – zwischen den verschiedenen Zeitungen sehr gravierend, vor allem auch zwischen Stadt- und Land-Ausgaben. Die immer kleiner werdenden Lokalredaktionen und der wirtschaftliche Druck machen eine qualitätvolle Berichterstattung nicht leichter.

Nehmen wir das Stichwort von der digitalen Transformation und blicken auf das Modell der Bezahlschranke: Wächst denn die Bereitschaft, für journalistische Inhalte im Netz zu bezahlen?

Nur leicht. Wir sprechen – je nach Studie – über ein Fünftel oder ein Sechstel der Bevölkerung, die bereit dazu ist. Das Problem ist vor allem, dass über die Art des Geschäftsmodells noch gar keine Sicherheit herrscht. Eine aktuelle Untersuchung zeigt hier, dass die Leser-Nutzer am liebsten so eine Art Flatrate-Modell hätten, so eine Art Spotify für Zeitungen.

Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den großen Zeitungen funktioniert, aber bei den regionalen Angeboten? Wenn man in Leipzig wohnt, interessiert man sich ja nicht unbedingt dafür, was in Chemnitz passiert?

Ja, aber man könnte sich ja vorstellen, dass ich mir in Zeiten von GPS aus verschiedenen Lokalzeitungen all das, was über Leipzig berichtet wird, auch zusammenstellen lassen kann. Das würde aber voraussetzen, dass sich die Verlage auch zu einer Art Plattform zusammenschließen, auf der dann mit einem Bezahlmodell wie einer Flatrate ausgewählt werden kann.

Was halten Sie von verlagsunabhängigen Angeboten im Netz: Gibt es da schon Alternativen, quasi als lokale Online-Zeitungen?

Eine Alternative sehe ich da im Moment noch nicht, was eine vollwertige journalistische Berichterstattung angeht. Dass was wir an verlagsunabhängigen Angeboten haben, ist eine breites Spektrum; von Laien, die sich das austoben über voll ausgebildete Journalisten, manche sind tagesaktuell, manche machen nur wenige Stücke im Monat, manche habe ein breites Themenspektrum, andere spezialisieren sich. Insofern sind solche Angebote, Blogs oder Nachrichtenportale, eine tolle Ergänzung, aber kein Ersatz.

Nun hat ja letzte Woche das branchenfremde Ehepaar Friedrich den Berliner Verlag von Dumont übernommen, also auch die Berliner Zeitung und den Kurier gekauft. Welche Impulse könnten von Branchenfremden ausgehen?

Zunächst bringen sie eine ganz unverstellte Sicht auf die Dinge mit. Also die haben noch nicht das Maß an Frustration der letzten Jahrzehnte im Gepäck, sie können mit neuen Geschäftsideen da rangehen. Wichtig ist, mit welcher Haltung zu einer freien und kritischen Presse sie ihren neuen Besitz betrachten. Da wird jetzt sicher die Branche genau hinschauen, ob das der Versuch eines wirtschaftlichen Ausschlachtens ist oder der Versuch, eine wirtschaftliche angeschlagenen Zeitung mit neuen Ideen zu versorgen.

Auch wenn die Verlage nicht mehr genug Gewinne machen, also auf die lokale und regionale Berichterstattung hin gesehen. Die Debatte spielt ja auche eine Rolle für die Demokratie. In anderen Ländern gibt es Subventionen für Journalismus. Ist das in Deutschland undenkbar?

In die Debatte um Subventionen spielt ja unsere besondere deutschen Geschichte hinein. Damit hängt zusammen, dass es keine Staatspresse geben soll und sie auch gar nicht erst in die Richtung rutschen soll, als solche bezeichnet werden zu können. Direkte Subeventiknen würden unser Grundverständnis dahingehend grundsätzlich ändern. Wir müssen aber dennoch eine Debatte darüber führen, deswegen würde ich sie als einen möglichen Weg in der Zukunft nicht ausschließen. Indirekt haben wir ja schon einiges an Subvention, etwa halbierte Mehrwertsteuersätze.

Ich würde den lokalen Zeitungsmarkt noch nicht beerdigen.