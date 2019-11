MDR KULTUR: Als sich Herbert Grönemeyer bei einem Konzert in Wien für eine offene Gesellschaft aussprach und gegen "rechtes Geschwafel, Ausgrenzung, Rassismus, Hetze", gab es Beifall, aber auch harsche Kritik. Sogar mit Goebbels musste er sich für seine etwa einminütige Rede zwischen zwei Songs vergleichen lassen, weil er formulierte, "auch wenn Politiker schwächeln (...), dann liegt es an uns zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat." Und: "Kein Millimeter nach rechts". Außenminister Maas pflichtete Grönemeyer bei. Aber wo waren die ganzen Popkünstler aus Deutschland, um ihm beizustehen?

LOT: Die gab es durchaus. Wenn man auf Instagram unterwegs war, da hat man das schon gesehen, das wurde geteilt. Also das da überhaupt keine Unterstützung war, das habe ich so nicht wahrgenommen. Und auch über diese Medien habe ich das überhaupt erst als Ereignis wahrgenommen. Der Künstler ist ja nicht mehr derselbe wie vor zehn Jahren, als ein Künstler die Plattform nutzen musste, die man ihm zur Verfügung stellte, bei Viva oder MTV, das ist schon ein bisschen länger her. Da konnte man mal im Interview ein Statement von sich geben oder bei Konzerten. Aber heute hat jeder seinen eigenen kleinen Nachrichtensender mit seinen 150.000 bis über eine Million Follower und kann darüber ja auch seine Botschaften selbständig verbreiten.

Ich würde gern noch einmal bei Herbert Grönemeyer bleiben. Ich habe ihn 2017 das letzte Mal sprechen können am Rande vom Reeperbahnfestival. Da ging es unter anderem auf einem Panel genau um das Thema, was wir heute verhandeln hier: Und seine Meinung war: Ich nehme zwar zur Kenntnis, dass es einzelne Künstler gibt, die sich äußern. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen sehr leise, denn es wird nicht im großen Mainstream wahrgenommen. Es sind am Ende immer wir Alten, die sich äußern.

Ich vertrete ja die äußerst schwierige Position: Auch Popmusik hat Haltung. Natürlich muss man dann auch einmal die Frage stellen: Wwieviel Politik wünscht man sich in der Popmusik?

Dann schauen wir erstmal, was politische Haltung in einem Popsong wäre. Was war der letzte explizit politische Songs mit einer klaren Haltung, den Sie wahrgenommen haben?

Da gibt es einige. Einer der es vielleicht am deutlichsten macht, wäre Jennifer Rostocks "Dann wähl die AFD". Das war natürlich jetzt kein auf Maintream-Pop und für die Charts produzierter Song, aber durchaus von einer Künstlerin, die auch für die Charts relevant ist, die sich offen hingestellt und gesagt hat, da stehe ich gegen an und in den sozialen Medien ein entsprechendes Feedback bekommen hat.

Wunderbares Beispiel, Jennifer Rostock hat dafür unglaublich viel Prügel einstecken müssen, auch vom rechten Rand Anna und hat an irgendeiner Stelle entschieden: Ich habe den Song jetzt schon veröffentlicht. Ich will dazu nichts mehr sagen. Kann es sein, das wir in einer so dermaßen zerrissenen Gesellschaft leben, dass es für Popkünstler, um es mal freundlich zu formulieren, extrem schwierig ist, eine politische Haltung aufzunehmen, ohne zu riskieren, dass sich sein Publikum entzweit?

Ist das ein Problem? Ich war mit "Alligator" auf Tour. Das waren so Konzerte mit zweieinhalbtausend Leuten, Sitz-Publikum im Theater. Da hatte ich auch einen Song, "Darth Vader" heißt der. Das geht es auch ums Haltung zeigen. Ich würde sagen, es ist ein anti- populistischer Song. Ich habe vorher immer kurz erklärt vorher, um was es da für mich geht und was wichtig ist. Und obwohl ich nur der Support-Act war, habe ich mit Leuten am Merch-Stand heftige Diskussionen führen müssen. Die meinten, Du kannst dich hier nicht hinstellen und sagen, die AfD ist scheiße, das steht dir nicht zu, du bist Unterhaltungskünstler. Du sollst entertainen, aber nicht politisch bilden. Das ist nicht deine Aufgabe. Da habe ich dann dagegengehalten. Ich finde, das muss jeder für sich entscheiden.

Um bei Jennifer Rostock zu bleiben, neulich hat sie in ihrer Insta-Story auch lange über ihre Koffer geredet, wo sie die gekauft hat und wie praktisch die sind. Das gehört auch dazu, ob ich das jetzt schön finde oder nicht. Jeder Künstler hat mittlerweile da sein Publikum, und klar besteht auch die Gefahr, dass die wegrennen, wenn du deine Haltung zeigst. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden.

Ein Künstler wie Bosse hat kürzlich sinngemäß gesagt, es sei jetzt an der Zeit, sich als Künstler, als Popkünstler deutlich zu positionieren. In einem Interview vor vier, fünf Monaten. Aber im selben Interview hat er auch gesagt, wie schwer das sei. Es sei eine Sache, sich bei einem Konzert wie bei "Wir sind mehr" in Chemnitz auf die Bühne zu stellen und Haltung zu zeigen, etwas anderes wäre es, einen guten politischen Song zu schreiben, der nicht plump ist, nicht zu plakativ, aber so klar in seiner Haltung ist, dass er nicht missverstanden werden kann. Ist das schwer?

Ja. Ich weiß, wie ich angefangen habe Songs zu schreiben, da empfand ich unsere Gesellschaft so unpolitisch, dass ich Schwierigkeiten hatte irgendein Thema zu finden.

Die AfD hat die Gesellschaft sehr stark politisiert. Es gibt Künstler in Bayern, auch in Sachsen oder Thüringen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die berühmten Leute, die tun sich zusammen für Anti-AfD-Songs, präsentieren die dann in den sozialen Medien. Das passiert. Oder nehmen Sie das neue Trettmann-Album. Haben Sie das mal gehört? Da gibt es diesen Song "Stolpersteine".

Die erinnern an Opfer des Holocaust, an Menschen, die von den Nazis aus ihren Wohungen geholt, deportiert und umgebracht wurden, weil sie jüdisch waren ...

Und diesen Song macht Trettmann, der ist auf jeden Fall einer der Top Ten-Künstler in Deutschland.

Sie haben beschrieben, AfD und Pegida die Gesellschaft politisieren, ich erinnere mich auch, wie Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde und in den Feuilletons die Meinung vorherrschte: Super, gute, aufregende und relevante Kunst und Kultur, auch Musik entsteht in zerrissenen Zeiten. Denken wir an Punk, Grunge oder Techno. Jetzt kann Kunst also endlich wieder politisch werden, weil wir alle so uns dermaßen aufregen oder aufreiben aneinander. Tnd trotzdem habe ich das Gefühl, mal das Trettmann-Beispiel beiseite, es passiert nicht wirklich, dass die Kunst oder der Pop sich nach vorn bewegen ...

Es ist nicht so, dass wir hier ein Zustand haben, der beispielsweise mit den Achtundsechzigern zu vergleichen ist. Definitiv nicht.

Nicht bei "MeToo" oder "Fridays For Future", was auch alles noch Punkte werden, wo man als Künstler sagen könnte, hier ist gesellschaftlich eine Diskussion im Gange. Hier kann ich anknüpfen. Hier muss ich womöglich sogar den Leuten, die auf der Straße gehen, eine Stimme geben. Mit einem Song.

Das ist richtig, es gibt so ein schönes Zitat von Paul McCartney: "Ein politischer Song ist nicht dafür da, die Welt zu verändern. Er ist dafür da, die Menschen daran zu erinnern, dass die Welt verändert werden muss."

Ich war zum Beispiel beim großen "Fridays for Future" am 20. September in Leipzig. Da ist auch Dota Kehr aufgetreten. Da hatte man durchaus das Gefühl, dass es dort eine Spannung gab und auch Interesse. Da waren 20.000 Leute! Da passiren Dinge. Aber ich habe das Gefühl, dass die Medienrezeption eine ganz andere ist. Man schaut sich dann auf YouTube ein Video dazu an, das sind keine Sachen, die vom Öffentlichen produziert werden. Ich meine, Rezo hat aus dem Nichts der CDU riesengroße Probleme beschert, worauf man dann nicht mal eine Antwort gefunden hat. Das ist auch Popkultur irgendwo. Und die hat ihre Wirkung, auch wenn der Rezo da jetzt nicht singt.

Oder Kraftklubs "Chemie Chemie Ya", wo es um diesen übertriebenen Drogenkonsum in der Jugendkultur geht, den man zurzeit irgendwie wahrnimmt oder die Apathie in "Drei Schüsse in die Luft". Die Leute machen sich schon Gedanken, gerade Kraftklub und auch Kummer.

Zurück zu der Frage: Kann man überhaupt einen politischen Songs schreiben, ohne dass der irgendwie falsch klingt? Ich finde immer, erstmal über sich selbst zu erzählen und von da aus auf ein Thema zu kommen, ist das Glaubhafteste. Ich kann jetzt nicht ein ganzes Album schreiben über das Leid in Afrika, ohne in Afrika gewesen zu sein. Das würde ich mir selber nicht glauben.



Trettmann hat mit "Grauer Beton" einen weiteren Song geschrieben, den man definitiv mal hören sollte. Der funktioniert, weil er von sich selber erzählt. Oder "Skyline" von Trettmann mit UFO361 und Samy Deluxe, da gibt es ganz klare Kapitalismuskritik. Die junge Generation, die 20-, 25-, vielleicht bis 30-Jährigen, die sind politisch. Unter denen findest du am ehesten Leute, die Vegetarier oder Veganer sind und sagen, sie möchten ihr Leben nicht auf Dinge ausrichten.

Ist es einfacher, einen Song zu schreiben über etwas, was scheinbar weit weg ist?

Genau andersherum. Ich glaube, es ist viel einfacher, über das zu schreiben, was einen wirklich gerade umtreibt. Auf meiner neuen Platte "Nasenbluten" gibt es zum Beispiel einen Song über meine Familie. Die eine Hälfte ist Türkisch, die andere Deutsch. Und man mag sich nicht, was auch mit der Scheidung meiner Eltern zusammenhängt. Dazu gibt es im Lied die Zeile: "Lächeln geht, reden nicht Natürlich ist das Bild nur eine Collage Diese Bagage kriegt nie jemand Zusammen zum Fotografen".

Dieses Bild auf dem Tisch

Zeigt meine Familie und mich

Links muslimisch, rechts katholisch

Natürlich ist das Bild nur eine Collage

Diese Bagage kriegt nie jemand

Zusammen zum Fotografen

Sie hier unten wird seit Jahren ignoriert

Von ihm und ihr, als ob sie gar nicht existiert

Ich würde gerne mit euch allen essen gehn'

Ich würde gerne, doch ich weiß, dass es nicht geht

Und wir sind alle allein (...)

Wie will ich hoffen

Dass das Land sich mal verträgt

Wenn es nicht mal in Familien geht LOT Aus: "Allein"

Ich habe lange überlegt, ob ich das schreiben soll. Und dann schlussendlich gedacht: Ja, ich rede über mich, über meine Familie und komme damit irgendwie in zwei, drei Zeilen auch mit der Gesellschaft in Verbindung. Ja, das kann man machen.

Auch wenn es diskussionen gibt. Wie nach einem Konzert in Bochum mit einer jungen Türkin, die mir danach sagte, sie sei pro AfD. Wir Deutschen sollten uns doch mal freuen, dass da endlich mal wieder jemand Stopp sagt. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur muss man eine Grenze ziehen, etwa zu dem rechtsextremen Flügel dieser Partei. Um auf die Funktion von Popmusik in dieser ganzen Debatte zurückzukommen, darf man nicht vergessen, dass sie in erster Linie immer Unterhaltungsmusik war. Auch zu Zeiten der Liedermacher-Bewegung gab es neben Leuten wie Biermann oder Hannes Wader eben auch einen Reinhard Mey, der mega erfolgreich war.

Klar, wenn ich in die Top 50 -Charts schaue, sieht mein Punktestand in dieser Diskussion auf jeden Fall schlecht aus. Aber, um das auch mal zu sagen: Es gibt momentan sehr viel deutsche Popmusik.

Was noch mehr die Frage aufwirft, warum sie sich meist nicht zu sehr mit gesellschaftlichen Dingen auseinandersetzt. Viel dreht sich einfach um sich selber ...

Also da gab es diesen Song von Danger Dan "Sand in die Augen". Er hat eine Tochter bekommen und schreibt jetzt darüber, wie sexistisch er HipHop jetzt eigentlich findet. Und das ist ja die Krux beim HipHop, den ich eigentlich liebe. Auf der einen Seite maßt man sich da immer an, sprachlich so wahnsinnig eloquent zu sein, fein zu rappen und toll zu reimen. Gleichzeitig kommt immer dasselbe: Ich deale mit Drogen und Waffen, habe meine Glock immer schussbereit. Ich hab' ein dickes Auto. Ich feier' mit der Gang und die Frauen sind alle hot. Das läuft immer so als Grundsujet wie ein Brummen mit. Deswegen freue ich mich über Künstler wie Trettmann, die Songs wie "Stolpersteine", "Grauer Beton" oder "Skyline", die da komplett rausbrechen, oder auch Danger Dan mit "Sand in die Augen".

Hier muss ich aber dann mal die Nebenbemerkung machen: Es gibt natürlich auch HipHop, Popmusik, Singer- Songwriter, also Liedermacher, die ganz klar rechts sind. Davon gibt es viele in Deutschland, die natürlich ihr Forum finden innerhalb der Identitären Bewegung, der AfD oder ähnlichen populistischen Gruppierungen wie den Heimatschutzverbänden. Ich werde keine Namen nennen, weil ich in keinster Weise Werbung machen möchte. Es gibt politische Musik mit Haltung im positiven wie im negativen Sinne.

... und eventuell sogar erweitern.

Genau, gerne erweitern.

Vielen Dank für das Gespräch!