Bildrechte: dpa

Die Linke Die Linke in Sachsen will die Gemeinschaftsschule als Regelschultyp einführen, an der Kinder bis mindestens zur 10. Klasse gemeinsam lernen können. Die Größe der Klassen soll auf maximal 20 Schülerinnen und Schüler reduziert werden, der fächerübergreifende Unterricht soll ausgebaut werden. Der Schulbesuch für Kinder an freien Schulen soll nach dem Willen der Linken kostenfrei sein. Die Partei will eine gemeinsame Ausbildung aller Lehrer und Lehrerinnen, mit einer Spezialisierung für unterschiedliche Schulstufen. So soll für eine universelle Einsetzbarkeit der Lehrkräfte an allen Schultypen gesorgt werden. Die aktuelle Verbeamtung will die Linke aufheben.



Durch die Einführung eines zweisemestrigen Orientierungsstudiums will die Linke die Studienabbruchs- und Studienwechselquoten senken. An Fachhochschulen soll man promovieren dürfen. Und: Die Grundfinanzierung der Hochschulen soll erhöht werden, um die Abhängigkeit von Drittmitteln zu verringern. Mitarbeiter des Mittelbaus sollen in der Regel unbefristet angestellt werden.