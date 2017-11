An der Semperoper Dresden ist am Samstag erstmals seit 80 Jahren Gaetano Donizettis "Lucia die Lammermoor" szenisch aufgeführt worden. Zuletzt war der Belcanto-Klassiker dort 2008 zu erleben – allerdings konzertant, also ohne Bühnenbild. Das Stück erzählt von der Hauptfigur Lucia, die nach einer Zwangsheirat ihren ungeliebten Ehemann in der Hochzeitsnacht tötet und daraufhin dem Wahnsinn verfällt. Seit der Uraufführung 1835 sorgt die Oper beim Publikum für Nervenkitzel.