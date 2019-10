Die Magdeburgische Philharmonie hat den Sonderpreis beim Wettbewerb "Innovatives Orchester 2019" gewonnen. Das teilte die Deutsche Orchesterstiftung am Dienstag mit. In der Begründung hieß es, das Orchester wähle für seine Konzerte gezielt Werke von Komponistinnen verschiedener Jahrhunderte aus, statt sich auf den gängigen Kanon zu konzentrieren. So stünden in jedem Konzert der Saison 2019/20 neben bekannten Werken von Männern auch Kompositionen von Frauen auf dem Programm. Dadurch werde Musikgeschichte neu erlebbar.