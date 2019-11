Plötzlich war alles anders

Christian "Flake" Lorenz, Keyboarder bei Rammstein. Bildrechte: imago/Kai Horstmann Andere dagegen wurden im vereinigten Land auf "offiziell" erfolgreich, wie die Dichter Elke Erb und Uwe Kolbe, oder die Malerin Conny Schleime. Carsten Nicolai, Olaf Bender, Ronald und Robert Lippok, Bernd Jestram oder Flake Lorenz eroberten mit dem Label Raster-Noton oder Gruppen wie Tarwater, To Rococo Rot und Rammstein die weite Welt. Die Akteure bewegten sich quer durch die Genres, passend zu den damals vorherrschenden Wechselwirkungsprozessen, bei denen Musiker aus dem Punk-Umfeld mit Szeneliteraten, Super-8-Filmern oder performativ bildenden Künstlern kooperierten. Der einzige Tonträger war nach wie vor die Kassette.

Erinnerungen auf 180 Seiten

Aufgearbeitet wurde diese komplexe Szene, zu der auch die Dichter Bert Papenfuß und Peter Wawerzinek, Bands wie Ornament & Verbrechen, AG Geige, Die Freunde der italienischen Oper oder Die Zucht gehörten, in dem Buch "Spannung.Leistung.Widerstand – Magnetbanduntergrund DDR 1979 -1990". Das Buch von Ronald Galenza und Alexander Pehleman erinnert an multimediale Inszenierungen von A New Affair und Off Ground, an Radiosendungen wie Parocktikum und Grenzpzunkt Null, an eine Kultur mit selbstproduzierten Kassetten und hektografierten Literaturzeitschriften.

Cornelia Schleime, o.T. (aus: Horizontebilder), 1985-1986, Mischtechnik auf Japanpapier auf Flies, 140x140cm, Sammlung Leo Lippold Bildrechte: Cornelia Schleime, Foto: InGestalt/Michael Ehritt Erschienen ist es 2006 und seit Langem vergriffen, also genauso ein Objekt der Sammler-Begierde wie die alten Kassetten. Dem Buch liegen zwei CDs mit Tondokumenten aus vielen der Kassetten bei, die damals in Stückzahlen zwischen 20 und 200 im Umlauf waren und natürlich weiter kopiert wurden. Unter anderem sind hier Künstler wie Teurer denn je, Magdalene Keibel Combo oder Choo Choo Flame vertreten.

Die Kassette als Kunst

Spannend an dieser Szene war auch, dass hier weniger Umstürzler oder Konterrevolutionäre, wie sie in der DDR gern genannt wurden, als vielmehr Künstler und Kulturschaffende am Werk waren. Künstler, die sich an den bestehenden Verhältnissen abarbeiten, diese als Material nutzen wollten und dafür Wege und Möglichkeiten für Aufführung und Vertrieb erfanden, die selbst schon Teil der Inszenierung, Teil des Gesamtkunstwerks waren.