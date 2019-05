Das Gewandhaus Leipzig hat das Programm für das von ihm veranstaltete Mahler-Festival 2021 vorgestellt: In zwölf Tagen werden dann alle Sinfonien Gustav Mahlers und weitere Werke in der Messestadt gespielt, unter anderem von den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko und dem London Symphony Orchestra, dirigiert von Sir Simon Rattle. Das Gewandhausorchester wird unter Leitung von Kapellmeister Andris Nelsons die 2. und 8. Sinfonie Mahlers spielen.

Der junge Komponist Gustav Mahler im Porträt. Bildrechte: Gustav Mahler

Gustav Mahler verbrachte zwei Jahre seines Lebens in der Messestadt, in dieser Zeit dirigierte er das Gewandhausorchester nahezu täglich. In Leipzig komponierte er zudem seine 1. Sinfonie und wurde erstmals von einer prominenten Zuhörerschaft und wichtigen Musikrezensenten als Komponist wahrgenommen, als er seine Vervollständigung der Oper "Die drei Pintos" von C. M. v. Weber präsentierte.