Matschie lobte in diesem Zusammenhang das sorbische Gymnasium in Bautzen, wo man auf Sorbisch sein Abitur ablegen kann. Ebenso nannte sie das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen, in dem Stücke in sorbischer und in deutscher Sprache auf die Bühne kommen. Man brauche hierfür weiterhin eine gute Finanzierung und Nachwuchs, sowie auch Erzieher und Lehrer, die die Sprache unterrichten.