Der Klopstock-Preis für neue Literatur wird seit 2015 vergeben, bereits seit 1996 verleiht das Land Sachsen-Anhalt einen Literaturpreis. Der Klopstock-Preis ist mit 12.000 Euro die höchste Literaturauszeichnung Sachsen-Anhalts. Der mit 3.000 Euro dotierte Klopstock-Förderpreis geht in diesem Jahr an die 1974 in Oelsnitz geborene Anna Sperk. Sie schreibt unter Pseudonym und erhält den Preis für ihr im Mitteldeutschen Verlag erschienenes Romandebüt "Die Hoffnungsvollen". "In ihrem Roman greift sie eindrucksvoll die Veränderungen der Bildungs- und Kulturlandschaft von der DDR ins vereinigte Deutschland auf", so die Jury. Die Preise werden am 3. September im Palais Salfeldt in Quedlinburg überreicht.