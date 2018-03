Dokumentarfilm "Kommen und Gehen" - die letzten Tage des Maritim-Hotels Halle

Regisseur Uwe Mann: Ich habe ja in diesem Hotel sehr viel gewohnt in der Zeit, wo wir den Film gedreht und geschnitten hatten über Heiner Hinrichs (den Bauleiter des Maritim, Anm. d. Red.). Das war für mich inzwischen so eine Art Zuhause. Und dann gab es eine Situation, wo ich mich da einbuchen wollte, und dann wurde mir am Telefon gesagt, dass das nicht mehr möglich ist und dass das Hotel schließen wird zum Ende des Monats. Daraufhin bin ich hingefahren, das war am 16. September 2015, und dann ist es mir gelungen, nochmal in das Hotel zu kommen und dann war ich dort 14 Tage als Gast.