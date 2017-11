Martin Scorsese hat schon 1969 an einer Dokumentation über das Woodstock-Festival mitgewirkt. Mit "The Last Waltz" schuf er 1976 einen epischen Konzertfilm und eine liebevolle Hommage an eine ganze Musikergeneration - im Bild Van Morrison, Bob Dylan und The Band-Gitarrist Robbie Robertson. Weitere Musikfilme folgten, so die Dokumentation "George Harrison - Living in the Material World" (2011) oder der Stones-Konzertfilm "Shine a Light" (2008). Bildrechte: IMAGO