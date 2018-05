Einen ersten Anstieg der verkauften Exemplare des Kapitals in jüngerer Vergangenheit hatte es bereits 2008 nach der Finanzkrise gegeben. "Offenkundig wollten sich viele Menschen darüber informieren, wie es zur Krise kam, und griffen aus gutem Grund auch auf die Analysen von Marx zurück", sagte Nuss.

Grund für den aktuellen Verkaufszuwachs ist der nahende 200. Geburtstag des Philosophen. Zum Jubiläum am 5. Mai finden beispielsweise in seiner Geburtsstadt Trier große Jubiläumsausstellungen statt. Zur Eröffnung des Jubiläumsprogramms wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Festrede halten. Außerdem startet in Berlin ein großer internationaler Marx-Kongress der Rosa-Luxemburg-Stiftung.