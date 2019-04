Ungewöhnlich solle der Score ausfallen. So lautet die Ansage der Regisseure Larry und Andy Wachowski, die heute Lana und Lilly heißen. Normalerweise, so erzählt Davis mal in einem Interview, bedeutet so eine Ansage nicht viel. Von Ungewöhnlichem reden viele Regisseure gern, nur sei es dann das Letzte, was sie tatsächlich haben wollten.

"Matrix Revolutions" war 2003 der letzte Teil der Trilogie. Bildrechte: imago/Cinema Publishers Collection

Aber Davis setzt auch Kontrapunkte. "Welcome to the Real World" haftet etwas Sakrales – und gleichzeitig dessen Verfremdung – an. Und nicht nur einmal fühlt man sich beim Score an die große Oper erinnert. "Filmmusik ist so etwas wie das missratene Kind der Oper", sagt Don Davis. "Die ersten Filmkomponisten waren Opernkomponisten."



Der Erfolg von "Matrix" führt nahezu gezwungenermaßen zu Nachfolgefilmen und einer Erweiterung zur Trilogie: 2003 laufen sowohl "Matrix Reloaded" wie "Matrix Revolutions" an, wobei der Reihe bei Teil drei gehörig die Luft ausgeht. Was nichts an der Bedeutung des ersten Teils ändert: Mit ihm macht das Blockbusterkino einen gewaltigen Satz in die Zukunft.