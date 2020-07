Der frühere Magdeburger Kulturbeigeordnete Matthias Puhle hat eine politisch ausgerichtete Bewerbung der Stadt als "Kulturhauptstadt Europas 2025" gefordert. Puhle sagte MDR KULTUR, es dürfe dabei nicht nur um Feuerwerk und unzählige Projekte gehen. "Wir müssen politischer werden. Wir müssen über Werte reden. Wir müssen über Demokratie reden. Wir müssen über das Verhindern des Auseinanderdriftens von Ost und West reden", so der Historiker. Man müsse fragen: "Was hält die EU zusammen? Welche Kräfte sind es, die wir stärken müssen?"

Das Kulturhistorische Museum in Magdeburg Bildrechte: imago/mm images/Kajo

Puhle betonte, die Menschen suchten bei Zeitenwenden stets nach Identität. Das sei auch zur Jahrtausendwende schon der Fall gewesen, "gerade in so einer Stadt wie Magdeburg, die dermaßen durchgeschüttelt worden ist von der Geschichte – zerstört im Zweiten Weltkrieg, dann als Stadt des Schwermaschinenbaus wieder aufgebaut".



Deshalb sei auch die Ausstellung über die Ottonen 2001 im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg so erfolgreich gewesen. Er habe es damals als seine Aufgabe verstanden, die Geschichte im Museum zu rekonstruieren. Die Ausstellung "Otto der Große, Magdeburg und Europa" hatte 2001 über 300.000 Besucher. Vor seiner Zeit als Kulturbeigeordneter war Puhle unter anderem 21 Jahre lang leitender Museumsdirektor der Magdeburger Museen und Direktor des Kulturhistorischen Museums.