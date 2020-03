Von Sydow spielte in seiner langen Karriere in vielen Horror- und Fantasy-Filmen mit, darunter "Der Exorzist". Durch sein Wirken in Filmen des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman, wie "Das siebente Siegel", wurde er international bekannt. Zuletzt war er in den Filmen "Star Wars: Das Erwachen der Macht", "Kursk" und in der Serie "Game of Thrones" zu sehen.