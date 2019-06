Der Schauspieler Max Wright ist tot. Das berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Familie des Stars. Demnach starb der 75-jährige an den Folgen einer Krebserkrankung. Wright wurde berühmt durch seine Rolle als braver Familienvater Willie Tanner in der Serie "Alf", die Ende der 80er-Jahre im westdeutschen Fernsehen lief. Immer wieder geriet er hier mit dem Außerirdischen in Konflikt, versteckte ihn aber dennoch in seinem Haus.



Wright wurde 1943 in Detroit geboren. Er spielte neben "Alf" unter anderem auch in den Serien "Buffalo Bill", "Die Spezialisten unterwegs" und in einigen Folgen von "Friends" mit. Auch für Filme wie "Hinter dem Rampenlicht" (1979) und "Reds - Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit (1981)" stand er vor der Kamera. Anfang der 2000er-Jahre sorgte er mit Drogen- und Alkoholexzessen für Schlagzeilen. 1995 erkrankte er an Krebs. Nach jahrelangem Kampf gegen die Krankheit starb Wright am Mittwoch in seinem Haus nahe Los Angeles.