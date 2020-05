Was problematisch wird, und dann auch gesundheitsrelevant, ist chronischer Stress. Also, wenn eine Dauerbelastung da ist ohne Aussicht auf Entlastung. Und die Situation, die wir im Moment haben, wird von vielen Menschen durchaus so erlebt. Dazu kommt wenn wir eine Situation als unvorhersehbar oder auch als schlecht kontrollierbar empfinden, dann steigert das das Stresserleben auch noch mal. Wir bekommen auch mehr Angst in solchen Situationen. Und auch so eine Konstellation trifft im Moment zu.