Mehr als die Hälfte der MDRfragt-Mitglieder empfindet die Schließung im Kulturbereich durch den zweiten Lockdown als zu hart: 52 Prozent gaben dies in der nicht repräsentativen Befragung an, die vom 29. Oktober bis zum 01. November durchgeführt wurde. Allerdings gaben auch 42 Prozent der Befragten an, dies angemessen zu finden.