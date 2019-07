Es ist immer das Ziel, Texte zu schreiben, die man nicht ganz versteht, die auch ich nicht ganz verstehe. Ich versuche als Schriftsteller immer dorthin zu gehen, wo ich selbst unsicher bin und wo für mich die Dinge zwei-, drei-, vierdeutig werden und wo sie zu schillern beginnen. Natürlich auch in dem Wissen, dass ich die Worte nicht kontrolliere, die machen so ziemlich was sie wollen im Bewusstsein und in der Vorstellung der Lesenden. Und das bleibt für den Schriftsteller, der ja Schöpfer sein will, eine kleine Kränkung – und gleichzeitig das große Geschenk des Lesens.

Lukas Bärfuss