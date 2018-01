Denn MDR KULTUR sucht die besten Vorleser - egal ob Profis oder Menschen, die noch nie in der Öffentlichkeit vorgelesen haben. Wir suchen aber auch berührende und erstaunliche Geschichten rund ums Vorlesen. Verraten Sie uns: Welche Bücher lesen Sie vor? Wie wurden Sie durch die Geschichten geprägt, die man Ihnen einst vorgelesen hat? Wo sind in Mitteldeutschland Menschen, die ehrenamtlich organsiert vorlesen und damit anderen Trost spenden, sie mit Spannung fesseln oder in lautes Lachen ausbrechen lassen?

Beantworten Sie uns hier ein paar kurze Fragen zur Ihrer Person und Ihrer Motivation - und laden Sie am Ende der verlinkten Seite ein kurzes Handy-Video mit einer Vorlese-Kostprobe hoch. Bitte beachten Sie: Das Video sollte nicht länger als zwei Minuten sein. Sie selbst können entscheiden, was Sie vorlesen. Bewerbungsschluss ist der 16. Februar 2018.

Anschließend wählt die MDR KULTUR-Redaktion aus allen Bewerbungen die fünf interessantesten aus. Von unseren Favoriten produzieren wir kurze Porträts als Audio und Video, die wir auf mdrkultur.de und bei MDR KULTUR - das Radio veröffentlichen. Das Publikum - also Sie! - bestimmen dann per Online-Voting den Gewinner oder die Gewinnerin. Die Abstimmung läuft bis zum 16. März um 6 Uhr. Der Gewinner tritt dann am 18. März zwischen 10 und 11 Uhr in der Glashalle der Leipziger Buchmesse auf und kann uns dort bei der Arbeit über die Schulter gucken.