In den ersten Ausgaben wurde über Theater , die Musikwirtschaft und die Filmbranche diskutiert. Die vierte Zukunftswerkstatt am 30. Juni 2020, 18 Uhr, hat das Thema "Dur oder Moll? Die Zukunft der Orchester". Moderiert wird das Gespräch von Angela Kaiser, Leiterin des Bereichs Journalistische Klassik bei MDR KLASSIK.

Die vierte MDR KULTUR-Zukunftswerkstatt wird live aus dem Orchesterprobensaal von MDR KLASSIK gesendet und wird hier im Video-Stream und auf dem Facebook-Profil von MDR KULTUR ausgestrahlt. Dort können Sie über die Kommentarfunktion Fragen stellen, die in die Live-Diskussion einfließen.

Unter dem Motto "Abstand halten – miteinander stark" bündelt der MDR alle Programmaktivitäten, um sein Engagement für das Miteinander in dieser Krisensituation wahrnehmbar zu machen. Der MDR reagiert damit auf die Bedürfnisse der Menschen in dieser außergewöhnlichen Lage. Neben ständiger Information über die aktuelle Entwicklung bieten MDR-Angebote in TV, Radio und im Netz zahlreiche Wissens-, Kinder-, Kultur- und Unterhaltungsschwerpunkte – nachzulesen unter mdr.de.