Ein Jahr nach dem Aufkommen der #MeToo-Bewegung sieht die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal positive gesellschaftliche Auswirkungen der Debatte. Sanyal sagte MDR KULTUR, vorher habe man beim Stichwort sexuelle Belästigung nur an Frauen gedacht. Inzwischen sei klar: "Es gibt auch Männer. Es ist nicht ein Verbrechen, was nur ein Geschlecht dem anderen antut." Als Beispiel nannte sie den US-amerikanischen Schauspieler Jimmy Bennett, der seiner italienischen Kollegin Asia Argento sexuellen Missbrauch vorgeworfen hat.

Allein, dass man heute noch über #MeToo spreche, sei ein gutes Zeichen, so Sanyal: "Das ist eben nicht: drei Wochen und dann kommt der nächste Hashtag." Dabei sei deutlich geworden, dass es allgemein um den Respekt vor sexueller Selbstbestimmung gehe. Das Thema sei im Alltag heute viel präsenter: "Ein Satz wie: 'Denk an Harvey Weinstein' ist so ein kulturelles Kürzel geworden", so Sanyal.