Die Inszenierung orientiert sich am Original und ist eine sehr eigenwillige, vom Witz her extrem trockene Interpretation. Im Mittelpunkt des Broadway-Klassikers steht ein Mann mittleren Alters, Elwood P. Dowd, der ohne Geldsorgen durch das Leben flaniert, an seiner Seite ein 2,10 Meter großer, weißer Hase namens Harvey, der für die anderen Menschen allerdings unsichtbar bleibt. Elwood ist, wenn man so will, ein liebenswürdiger Spinner.

Das führt zu Verwirrung bei intoleranten, biederen Mitmenschen. Eine davon ist die Schwester von Elwood, bei der er lebt. Am Ende der Geschichte soll Elwood auf Wunsch seiner Schwester eine Injektion bekommen um wieder normal zu werden. Er sei "eine Gefahr für sich selbst", sagt die Schwester.

Wer ist normal und wer verrückt?

Aber als ein in die Klinik gerufener Taxifahrer erklärt, sozusagen im letzten Moment, dass die Patienten bei der Rückfahrt aus der Klinik unfreundlich und unglücklich sein würden, entscheidet sich die Schwester gegen die Spritze, weil der Bruder in seiner Verrücktheit glücklich und freundlich geblieben ist. Elwood sagt an einer Stelle, dass er "die Wirklichkeit überwunden" habe. Jetzt lebt er in seiner eigenen Welt.

Regisseur Enrico Lübbe macht daraus eine sehr eigenwillige Groteske, zeigt eine Welt, in der Elwood eigentlich normal ist, während alle anderen verrückt sind – oder besser: auf der Suche sind. Schon zu Beginn wird das Thema im wahrsten Wortsinn angespielt.

Tilo Krügel als Butler ist die zentrale Figur der Inszenierung. An dieser Stelle gab es in der Premiere Szenenapplaus. Bildrechte: Rolf Arnold Da sitzt Tilo Krügel als hier dazu erfundene, aber zentrale Figur eines Butlers an einer Heimorgel und spielt den Choral "Geh aus mein Herz und suche Freud". Das ist natürlich zweierlei: ganz direkt betrachtet die Aufforderung nach Freude im Leben, aber wohl auch nach dem Psychologen Sigmund Freud zu suchen; sich also gesellschaftskompatibel einnorden zu lassen.

Eine Groteske mit staubtrockenem Humor

Hinzu kommt ein Zitat aus dem Stück. Elwood sagt an einer Stelle: "Harvey kann die Uhr stehen lassen". Und diese zwei Dinge, dieser Stillstand einerseits und dieses Suche nach Freud, werden hier zu der Regieidee, und das ist dann am Ende eine Groteske.

Es ist eine Inszenierung im Schneckentempo, mit einem staubtrockenen Witz, die bis in die Details – neben der Schauspielerei auch Bühne und Kostüme – sehr, sehr gut gearbeitet ist! Stefan Petraschewsky, MDR KULTUR-Theaterredakteur

Es braucht allerdings einige Zeit, um sich hier zurechtzufinden. Die Inszenierung ist insgesamt zweieinhalb Stunden lang. Spätestens nach der Pause weiß man aber, wie der Hase läuft. Und am Ende gab es viel Applaus und kein einziges Buh.

Bühnenbildner Etienne Pluss baut eine Bühne, die einen Flur in einer großen Gründerzeitvilla vorstellt. Es gibt ein paar Irritationen: Telefone aus den Fünfzigern, einen Rollator – vielleicht aus den Neunzigern, eine Deckenlampe mit Neonröhren, so dass die Bühne keine Originalsituation zeigt, sondern in Details eine Überschreibung dieser Gründerzeit durch die Jahrzehnte bedeutet.

Bühne, Kostüme und Maske sind stimmig

Das Bühnenbild hält bei genauer Betrachtung ein paar Irritationen bereit. Bildrechte: Rolf Arnold Aber das Gebäude ist nicht in diese neue Zeit mitgekommen. Die Topfpflanzen im Flur sind vertrocknet. Es ist so, als wenn hier über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ein Dornröschen schlief. Dieses Setting ist sehr gut gebaut und auch beleuchtet.



Auch die Kostüme von Bianca Deigner und besonders die Maske ist herausragend – Maske, das sind hier fünf Damen unter Leitung von Kerstin Wirrmann, die Großartiges leisten, was wieder einmal die Qualität der Leipziger Theater-Werkstätten zeigt.

Unterm Strich ist die Inszenierung also eine Groteske, serviert mit einem staubtrockenen Humor, und das alles in einem langsamen Erzählfluss vorgetragen, der offenkundig Grenzen ausloten will. Enrico Lübbe dehnt das Stück nach allen Seiten und setzt es damit einer Spannung aus. Es ist alles auch ein Experiment. Wenn Elwood zum Beispiel Dahlien pflückt und sie samt Wurzel ausreißt, geht es auch darum, was der Text, also die Sprache aushält, wenn man sie wörtlich nimmt. Elwood – und das ist mit seiner Figur ja eingeführt – nimmt auch alles wörtlich und eckt damit in der Gesellschaft an.

Ein Plädoyer für mehr Humanismus

Wie würde aber eine Gesellschaft aussehen, die alles wörtlich nähme? Das wäre eine der Dehnungsübungen, die Lübbe hier unternimmt. Wenn Elwood alle Fremden zum Essen einlädt, weil er alle Menschen als Freunde begreift, was heißt dieses Prinzip für das Zusammenleben der Gesellschaft? Heutzutage in ihrer großen Zerrissenheit?! Das sind Dinge, die hier dezent mitschwingen, ohne aufdringlich herausgestellt zu sein.