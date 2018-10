Mel Ramos, einer der bedeutendsten Vertreter der US-Pop-Art, ist tot. Wie sein New Yorker Galerist Louis K. Meisel mitteilte, starb Ramos am Sonntag im Alter von 83 Jahren in Oakland in Kalifornien an Herzversagen. Meisel sagte, der Tod des Künstlers sei überraschend gekommen. Ramos habe noch Anfang September in der Hamburger Levy Galerie persönlich eine Ausstellung eröffnet.

Oktober 2013: Pop-Art Künstler Mel Ramos steht neben seinem Bild "Gorilla 2" im Museum der bildenden Künste Leipzig. Bildrechte: dpa

In seinen berühmten Animal Paintings schmiegen sich Nackte verspielt in mächtige Gorillapranken oder lagern auf einem Nashorn-Rücken, was ironisch und persiflierend wirkte. Vor fünf Jahren zeigte das Leipziger Museum der Bildenden Künste einige von Ramos' Werken in einer von Modeschöpfer Wolfgang Joop kuratierten Schau.



Melvin John Ramos wurde am 24. Juli 1935 im kalifornischen Sacramento geboren. Als er gerade 28 Jahre alt war, wurden seine Werke im Los Angeles County Museum of Art zusammen mit Arbeiten von Roy Lichtenstein, Andy Warhol und anderen Pop-Art-Künstlern gezeigt. 1967 hatte er bereits eine Einzelausstellung im San Francisco Museum of Modern Art. Später lehrte Ramos auch als Professor für Malerei an US-Universitäten.