Die Generalprobe fand im Sommer 1999 an der französischen Riviera statt: Ein leichter Mistral wehte, als Michel Houellebecq unter weißen Sonnenschirmen am Bambou Beach des Urlaubsortes Hyères auftrat. Er klang ein bisschen wie ein untoter Serge Gainsbourg, und viele der Zuschauer fragten sich vage, wer der dürre Mann mit dem schütteren Haar war, der auf der Bühne stand.

Er selbst schilderte den Auftritt als "nicht besonders gut", aber immerhin habe er die Leute auch nicht gestört, die in erster Linie am Strand abhängen wollten: "Außerdem gefiel mir die Vorstellung, dass sie zwischen zwei Songs baden gehen konnten, wenn sie wollten", so Houellebecq.

Zu jenem Zeitpunkt war Houellebecq noch nicht ganz der weltweit berüchtigte, radikale Skandalautor, der die Welt in seinem Buch "Plattform" mit folgendem Romananfang beglücken sollte: "Vor dem Sarg des Alten gingen mir unangenehme Gedanken durch den Kopf. Der alte Sack hatte sich verdammt gut durchs Leben geschlagen. 'Du hast Kinder gehabt, du Sau', sagte ich beschwingt zu mir. 'Du hast deinen fetten Schwanz in die Möse meiner Mutter geschoben.'"

Zum Seminarschluss habe Houellebecq dann eine CD mit seinen vertonten Gedichten eingelegt. Die Reaktion bei den Studierenden sei sehr unterschiedlich gewesen: "Die Stimme hat etwas sehr Sonores. Seine Stimme sonst eigentlich nicht, sondern man merkt, das ist jetzt ein Effekt, einfach durch die Aufnahme und durch diesen Sprechgesang. Manche – das merkte ich dann vor allem bei den Frauen – fanden das ein bisschen peinlich, die merkten sozusagen dieses Gehabe, das da so ein bisschen durchschlug", so Lektor Hielscher.

"Die Rolle des Künstlers besteht darin, den Finger in die Wunde der Gesellschaft zu legen und so fest wie möglich zuzudrücken", hat Michel Houellebecq einmal festgehalten, nach seinem letzten Roman "Unterwerfung" fraglos der umstrittenste Autor Europas. "Présence humaine" ist sein einziger persönlicher Ausflug in die Popmusik geblieben, abgesehen von einem Auftritt im Film "Near Death Experience", in dem er zu Black Sabbaths "Iron Man" in Fahrrad-Montur exzessiv Luftgitarre spielt und tanzt.