Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Süße. Sie haben die Flinte hier in einen Blumentopf gesteckt, und jetzt sind beide Läufe mit Erde verstopft. Haben Sie 'ne Ahnung, was passiert, wenn Sie die abfeuern? Sobald Sie abdrücken, reißt es Ihnen den hübschen Kopf von den Schultern.

Mickey Spillane (Mitte) verkörperte 1963 seinen eigenen Helden Mike Hammer in dem Film "The Girl Hunters". Bildrechte: IMAGO

Am Ende von "Ich, der Richter" schießt Mike Hammer seine als Mörderin entlarvte Freundin kaltblütig in den Bauch und lässt sie schulterzuckend verrecken. Das literarische Establishment wand sich mit Grausen; der Krimi-Großschriftsteller Raymond Chandler etwa nannte Spillanes Buch "eine Mischung aus Gewalt und offener Pornografie".

Heute lesen sich Spillanes Skandalromane vergleichsweise harmlos – selbst "The Big Kill", in dem Mike Hammer im Finale 40 kommunistische Verschwörer mit dem Maschinengewehr niedermäht. Und auch literaturhistorisch wird er mittlerweile respektvoller bewertet. "Spillane hat die Schranken des Genres niedergerissen", so der amerikanische Autor Max Allan Collins. "Er galt als ultrarechts, und Mike Hammers Vigilantentum drehte vielen Liberalen den Magen um, aber Spillane thront ganz oben neben Hammett und Chandler, und wer seinen Einfluss ignoriert, ist ein Idiot."

Spillane selbst, dem vielgeschmähten Millionenseller, ging es nie um literarischen Ruhm. Aber er pflegte wissend zu grinsen, wenn er Anekdoten wie diese erzählte: "In Florida war ich mal in einem Restaurant, und hinter dem Tresen hing ein Bild von Ernest Hemingway, der in der Nähe öfter fischen ging. Eines Tages fragte mich die Inhaberin, ob sie auch ein signiertes Bild von mir haben könne, und das hängte sie dann daneben. Eine Woche später kam Hemingway vorbei und sagte: 'Sind Sie irre? Also, entweder nehmen Sie sein Bild von der Wand oder meins.' Worauf ihm die gute Frau sein eigenes Foto in die Hand drückte. Tja, so kann's gehen."