Der tschechisch-US-amerikanische Regisseur Miloš Forman ist tot. Wie seine Ehefrau mitteilte, starb Forman am Freitag überraschend im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit. Forman war vor allem bekannt für seine Filme "Einer flog über das Kuckucksnest" (1975) und "Amadeus" (1984), für die er jeweils einen Oscar in der Kategorie Regie gewann.

1932 wurde Forman als jüngster Sohn eines Lehrers in Tschechien geboren. Als er gerade mal acht Jahre war, wurden seine Eltern von der Gestapo verhaftet und kamen in Konzentrationslagern ums Leben. Das Regiehandwerk lernte Forman an der der Prager Filmhochschule. In den Sechziger Jahren zählte er zu den experimentierfreudigen Vorreitern der sogenannten Tschechoslowakischen Neuen Welle.