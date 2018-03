Die Villa in der Dresdner Neustadt ist zugleich Literatur-Veranstaltungsort und Literaturmuseum. In der Villa Augustin lebte Erich Kästners Onkel Franz Augustin, und so finden sich hier heute Lebens- und Schaffens-Zeugnisse des in Dresden geborenen Erich Kästner. Von der Villa Augustin lässt sich zudem ein Spaziergang durch das Kultur- und Szeneviertel Dresden-Neustadt beginnen oder mit dem Besuch einer Veranstaltung abschließen, denn viele Autoren, etwa der in Dresden lebende Büchnerpreisträger Marcel Beyer, waren jüngst hier zu Gast und werden auch 2018 aus ihren Texten lesen.

Das Literaturhaus Halle im ehemaligen Kunstforum der Saalesparkasse wird am 2. März eröffnet. Bildrechte: Literaturhaus Halle

Bernburger Str. 8

06108 Halle (Saale)



Am 2. März wird in Halle ein neues Literaturhaus eröffnet – und somit hat Sachsen-Anhalt dann neben dem Literaturhaus Magdeburg einen zweiten zentralen Veranstaltungsort. Schon in den letzten Jahren hat ja die Stadt Halle etwa zur Buchmesse in Leipzig ein eigenes, kleines und feines Lesefestival ausgerichtet, das nun als literarischer Pool in die Stadt und ihr neues Literaturhaus zurückstrahlt. Gleiches gilt für die gut bestückte und gut besuchte Reihe "Literatur im Volkspark", die im vergangenen Jahr bekannte Autoren und Autorinnen mit ihren Büchern nach Halle holte. Jetzt also wird das neue Literaturhaus Halle eröffnet – mit einem ganzen Wochenende voller Literatur!