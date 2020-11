Aber nicht nur die lebenden Eindringlinge machen den Präparaten zu schaffen, der undichte Dachstuhl und die altersschwachen Heizungen sorgen für große Temperaturschwankungen. Abgesehen davon seien die Sammlungen unter dem historischen Gebälk eine enorme Brandlast und der Boden nicht zu sehr belastbar, warnt Köhler: "Wir sollten hier nicht hüpfen. Die Schränke sind da schon an der Grenze dessen, was der hergibt." Einige mussten deswegen bereits ausgemustert und durch Regale ersetzt werden, in denen Präparate nun schutzlos stehen. Die Stadt Gera kennt die Probleme, 2021 sollen im Rahmen eines Entwicklungskonzepts Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Die Kommune ist chronisch pleite, und die Corona-Krise wird die finanzielle Situation noch verschärfen.

"Es braucht langen Atem"

Rund eine halbe Million Objekte von steinzeitlichen Werkzeugen bis hin zu zeitgenössischer Kunst lagern im Mühlhäuser Zentraldepot, auch Großobjekte wie dieser Bauernschrank. Bildrechte: dpa Der Freistaat weiß um die Depotfrage, wie Elke Harjes-Ecker von der Thüringer Staatskanzlei versichert. Das Land, das sich akut mit den corona-bedingten Soforthilfen für die Museen beschäftigt, empfiehlt bereits in der "Museumsperspektive 2025", "interkommunale und trägerübergreifende Depotlösungen zu entwickeln", die für kleine Museen wie das Naturkundemuseum nicht gleich in Frage kommen. Der Verband stellt dazu fest, Zentraldepots müssten regional praktikabel sein und dürften nicht zur Grundvoraussetzung einer Förderung werden. Es brauche größere finanzielle Anstrengungen.

Besucher im Mühlhäuser Depot, das 2018 eröffnete und mit Landesmitteln über 540.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm realisiert wurde, Bildrechte: dpa Gestemmt wurden mit Landeshilfe in den vergangenen Jahren Großprojekte wie das Perthes-Forum in Gotha als Zentraldepot der Stiftung Schloss Friedenstein. Auch dort lagerten Teile der Sammlungen zuvor in Schulen oder unterm Dach. Komplett gefördert worden sei aber auch das neue Zentraldepot für die Städtischen Museen Mühlhausen, wie Harjes-Ecker erklärt. In Altenburg, wo im Moment das Lindenau-Museum mit Bundeshilfe für 48 Millionen Euro saniert werde, entstehe ein Depot mit Restaurierungswerkstatt im Marstall am Rande des Schlossparks, die auch vom Schlossmuseum mitgenutzt werden solle. Denn auch daran mangele es. Insgesamt gesehen wolle man zu Kompetenzzentren kommen. Für Anfang nächsten Jahres sei ein neues Bestandserhaltungskonzept geplant, das erstmal auf Schriftgut oder Grafiken ziele.



Das Land könne nicht überall und zu 100 Prozent in die Finanzierung von Depots einsteigen. So wie derzeit in Südthüringen versuche man aber auch, Lösungen zu moderieren, etwa dass Kloster Veßra und Schloss Berholdsburg gemeinsam ein Objekt anmieteten oder ankauften. Es brauche langen Atem, so Harjes-Ecker.

Sachsen: Trachten, trocken und dunkel

Thermohygrograph zur Messung der klimatischen Bedingungen in Museumsdepots Bildrechte: Sächsische Landesstelle für Museumswesen/SLFM Im Sorbischen Museum Bautzen wird bereits gepackt. Weniger als zehn Prozent der Sammlungen können gezeigt werden, schätzt Andrea Paulik, Kuratorin für Kulturgeschichte und Literatur. Das habe konzeptionelle, aber auch konservatorische Gründe. Die historischen Trachten beispielsweise seien sehr sensible Stücke. Selbst im Depot sei die sachgerechte Aufbewahrung höchst anspruchsvoll: "Trocken, dunkel, möglichst in säurefreiem Papier, locker liegend und ausgefüttert gelagert", so fasst Paulik die optimalen Bedingungen zusammen. Das brauche viel Platz, der kaum noch in dem Maße vorhanden sei. Glücklicherweise stehe der Umzug großer Teile der Museumssammlung ins neue Zentraldepot in Bautzen an. Gebaut werden konnte es als gemeinsames Förderprojekt des Museumsträgers, des Landkreises Bautzen, und des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien und mit Hilfe von Landesmitteln. Weitere Einrichtungen des Landkreises wie etwa das Museum der Westlausitz in Kamenz nutzten das Depot künftig mit.

Blick ins Zentraldepot der Staedtischen Museen Zittau Bildrechte: Sächsische Landesstelle für Museumswesen/SLFM Dass Depots keine Abstellkammern sind, sondern eine komplexe Aufgabe, dafür seien viele Museumsträger in Sachsen inzwischen sensibilisiert: Lagerungen auf ungedämmten Dachböden, wasserführende Rohre über Sammlungsregalen, Fenster ohne Verdunklung, mangelnder Brandschutz und fehlende Sicherheitsvorkehrungen, gehörten glücklicherweise immer mehr der Vergangenheit an", sagt Katja Mieth von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen. Inzwischen sei meist klar, das Kulturgut brauche es nicht kuschlig, Wärme locke nur Museumsschädlinge wie Kleidermotte oder Teppichkäfer.



Nötig sei nicht immer gleich eine teure Klimaanlage. Wichtig sei es, vor der Nutzung bestehender Gebäude mit einem erfahrenen Bauphysiker die Gegebenheiten zu untersuchen und mit einfacheren Mitteln für ein gleichmäßiges Raumklima ohne extreme Schwankungen bei Temperatur oder Luftfeuchte zu sorgen. Auch Arbeitsmöglichkeiten in der Nähe seien wichtig. Die Landesstelle biete ihr Know How zur Beratung an.

Museen sind auch Treuhänder. Der Auftrag lautet, das materielle Kulturerbe für kommende Generationen zu bewahren. Die Bedingungen, die in den Magazinen oder Depots herrschen, sind da natürlich besonders wichtig, weil es ja zur Aufgabe gehört, die Dinge in möglichst gutem Zustand zu übergeben. Katja Mieth Direktorin Landesstelle für Museumswesen Sachsen

Nachhaltig bauen und einlagern, Objekte aber auch zeigen