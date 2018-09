Der Kustos am Kunstmuseum Moritzburg Halle, Ulf Dräger, ist neuer Chef des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. Wie der Verband am Dienstag in Bernburg mitteilte, wurde Dräger als "versierter Kenner der Museen und Sammlungen im Land" mit überwältigender Mehrheit gewählt. Er übernimmt damit die Nachfolge von Kristin Otto, Museumsleiterin Schloss Moritzburg Zeitz.



Dräger wolle das Prestige der Museen als zentrale Orte der Kultur stärken, erklärte Dräger zu seinen Plänen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen erforderten neue Sichtweisen auf die Sammlungen, so müsse deren Erschließung und Vermittlung mehr Aufmerksamkeit verliehen werden. Dafür werde er sich in seinem Ehrenamt einsetzen.