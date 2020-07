Außenbereich der Distillery in Leipzig – dem ältesten Techno-Clubs Ostdeutschlands Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Wie die Distillery so haben viele Clubs in Sachsen umgesattelt: auf Biergärten, Straßenverkäufe oder auch Musik im Netz. So wird es auf absehbare Zeit auch bleiben, denn die neue Corona-Schutzverordnung, die seit 18. Juli in Kraft ist, hat den Clubs kaum Verbesserungen gebracht. Das bestätigt neben Steffen Kache auch Mirko Glaser, Leiter des Jazz-Clubs Blue Note in Dresden: "Es hat sich nichts verändert", sagt er resigniert. Kleine Clubs würden davon leben, dass die Musiker mitten in den Menschen spielen. "Deswegen ist die neue Schutzverordnung für uns nach wie vor nicht zufriedenstellend."