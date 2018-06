Saxophon-Stunde an der Musikschule Ottmar Gerster in Markkleeberg: Auf dem Notenständer liegt eine Sarabande von Bach. Die Saxophon-Schülerin spielt sie aber nicht – wie man es erwarten würde – von vorn nach hinten, sondern beginnt mit der Sequenz am Ende und setzt dann Stück für Stück weitere Sequenzen vorne dran. Das sogenannte retrosequenzielle Üben eignet sich vor allem für Instrumente mit komplexen Spielweisen. "Man spielt mit jeder Note auf etwas hin, was man schon kennt, etwas Vertrautes", erklärt Saxophonlehrer Frank Liebscher die Methode. Dabei liege der Aufmerksamkeitsfokus stets an der richtigen Stelle, nämlich beim Neuen.

Besonders Kinder sollte man nicht mit zu viel Üben plagen. Eine halbe Stunde am Tag reicht aus. Bildrechte: colourbox.com

Aufgrund einer Sehnenentzündung des linken Arms darf Starpianist Lang Lang zurzeit nur eine halbe Stunde täglich üben. Als Fünfjähriger übte er bis zu 6 Stunden am Tag. Das extreme Übepensum hänge mit Langs heutiger Krankheit zusammen, meint Eckart Altenmüller, Musikphysiologe und Professor an der Musikhochschule in Hannover. 30 Minuten am Tag, mehr sollte man einem 5-Jährigen nicht zumuten, so Altenmüller. Teenager könnten bereits mehrmals am Tag bis zu 45 Minuten am Stück üben. Wichtiger als die Dauer sei allerdings die Qualität – egal in welchem Alter.