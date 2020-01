Sachsen-Anhalt macht es vor: Schon seit einiger Zeit bewirbt das Bundesland seine musikalische Vielfalt gebündelt, Festivals, Musikorte und Musikschulen werden gemeinsam unter dem Titel "Musikland Sachsen-Anhalt" vermarktet. In Thüringen geschieht nun Ähnliches, erklärt Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH. "2020 feiert die Welt ja den Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Nun geben wir zu, dass Thüringen weniger mit Beethoven in Verbindung gebracht werden kan. Aber wir haben natürlich eine Menge anderer herausragender Musiker in Thüringen. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, ergänzend das Musikland Thüringen im Jahr 2020 besonders hervorzuheben."

Mehr Werbung für Musik

Konzert im Rahmen der Thüringer Bachwochen in der Georgenkirche Eisenach (2015). Bildrechte: Jens Haentzschel Das Musikland Thüringen ist kein eigenes Projekt, für das extra neue Veranstaltungen aus dem Boden gestampft werden. Vielmehr wird Zeit und auch ein bisschen Geld investiert, mit einem touristischen Themenjahr bereits bestehende Projekte wie die Thüringer Bachwochen besser zu bewerben. Man habe dabei vor allem Gäste aus dem Ausland im Blick, erklärt Grönegres: "Wir wenden uns an die konservativ-etablierte Zielgruppe, wie es so schön heißt. Das sind diejenigen, die von Festival zu Festival reisen auf den Spuren der Klassik." Im kommenden Jahr will sie mit ihrem Team deswegen zu einigen kleineren Bach-Festivals reisen, wie etwa nach Schaffhausen oder ins Appenzeller Land. Letzten Endes sei es so recht einfach, die Zielgruppe zu erreichen, "denn diese Leute haben natürlich ein Interesse daran, Bach auch mal in seinem Heimatland zu erleben."

Ein Name sticht hervor

Johann Sebastian Bach spielt bei diesem Themenjahr naturgemäß eine große Rolle. Ein Highlight für Bärbel Grönegres wird etwa im Rahmen der Bachwochen in Weimar stattfinden: eine Virtual-Reality-Rekonstruktion der sogenannten "Himmelsburg". In dieser Kapelle des Weimarer Stadtschlosses, die bei einem Brand zerstört wurde, führte Bach einst viele seiner Werke auf: "Da möchte ich nicht allzuviel verraten, aber das wird eine technische Meisterleisung werden, bei der wir mit Wissenschaftlern und den Bachwochen zusammen versuchen, dieses originale Klangerlebnis wieder auferstehen zu lassen." Die Rekonstruktion wird Anfang April im Weimarer Stadtschloss eröffnet.

Ausstellung blickt in die Geschichte

Musik hat schon immer eine Rolle auf der Wartburg gespielt - eine Ausstellung beleuchtet ab Mai 2020 diese Geschichte. Bildrechte: dpa Ab Mai ist eine neue Sonderausstellung auf der Wartburg zu sehen, die im Rahmen des Themenjahrs konzipiert wurde: Hier gehe es um die Musikgeschichte der Burg, erklärt Thomas T. Müller, Präsident des Museumsverbands Thüringen: der Minnegesang spiele eine Rolle, das protestantische Liedgut. Aber auch die Wanderlieder der 20er-Jahre würden hervorgehoben, ebenso wie die nationalsozialistische Vereinnahmung von Burg und Lied. "Ein weiterer, eher unbekannter Aspekt in der Ausstellung werden die deutsch-deutschen Chortreffen sein, die es in den 50er-Jahren auf der Wartburg gab. Als man noch hoffte, die Teilung hätte bald ein Ende." Die Ausstellung mit dem Titel "Im Bann des Genius Loci. Die Wartburg und die Musik" wird am 17. Mai eröffnet.

