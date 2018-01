Stiefmutter stalkt Stiefsohn

Doch ganz so leicht ist es nicht, denn jetzt geht es richtig ab. Penny zieht in eine befreundete Kommune in der Nachbarschaft – denn sie findet erstmals in ihrem Leben Leute, denen die Gemeinschaft mit anderen wichtiger ist als Karriere, Geld, Besitz. Mit Rob geht zwar nur Freundschaft, er ist angeblich asexuell, aber Penny gibt nicht auf. Da Penny das mit dem Haus nicht im Sinne von Amalia regelt, setzt diese Pennys Halbbruder Matt auf die Klärung der Angelegenheit an, der verknallt sich in eine der Aktivistinnen namens Jazz und wird daraufhin von seiner Stiefmutter Amalia gestalkt, weil diese ihn angeblich liebt, seit sie 16 ist. Dann erwischt sie Matt beim Sex mit Jazz.

Es geht sehr viel um Sex in diesem Buch. Dieses Riesendurcheinander führt zu einigen chaotischen Szenen, in denen das Nikotin-Haus quasi unbewohnbar gemacht wird, die Aktivisten-Truppe fliehen muss und eine schräge Reise durch Amerika beginnt – und schließlich in San Francisco landet.

Das Aufeinandertreffen der Generationen, die man durch die verrückte Familienzusammensetzung gar nicht genau ausmachen kann, ist der Rahmen dafür, wie Nell Zink Amerika abbildet. Zink ist Jahrgang 1964, geboren in San Francisco (und lebt heute übrigens in Bad Belzig südlich von Berlin), gehört also zu der Generation, die sich mit den Folgen der 68er ständig konfrontiert sieht. Und so geht es in diesem Buch beständig um das Aufeinandertreffen von Idealismus, Materialismus und Pragmatismus. Dabei sind die habgierigen Familienmitglieder von Penny ebenso genau gezeichnet wie die Aktivisten, die zwar nett, aber auch total verpeilt und sich untereinander nicht grün sind.

Ein Ausschnitt aus "Nikotin" von Nell Zink "Also, der hat Freunde bei Greenpeace. Ihr wisst ja, dass diese Greenpeace­Typen alle Supermacho­Bros sind und total auf Technik stehen. Die sind alle bei WhatsApp und Snapchat und diesen ganzen Sachen, die Cops wissen also, wo sie sich in jedem Augenblick ihres Lebens gerade aufhalten und wie ihre Freunde aussehen, bevor sie auch nur ihre Tracker eingeschaltet haben."



"Immerhin tätowieren sie sich nicht die Gesichter", wirft Sorry von ihrem Platz am Tisch aus ein. "Das sind mir überhaupt die liebsten Revolutionäre. Die könnten auch gleich ein Nummernschild tragen."

Jeder hat so seine eigene Geschichte der Verweigerung und setzt sich für oder gegen etwas anderes ein. Eine Aktion der völlig heterogenen Aktivisten-Truppe am Freedom Tower in New York geht total in die Hose, und Penny und eine Freundin werden von der Polizei verhaftet.

Lakonisch und humorvoll erzählt

Und das ist, neben der lakonischen und humorvollen Art des Erzählens, die große Stärke des Buches. Die Figuren und die Dialoge sind absolut echt. Wer noch nie mit einer Kommune und ihren Bewohnern zu tun hatte, der kann vom Lesesessel aus mit einziehen und sich all die gesellschaftlichen Debatten, Irrungen und Verwirrungen als Beobachter mit ansehen. Also all das babylonische Gebrabbel, für das auch die Political Correctness mitverantwortlich ist.

Denn so sympathisch oder putzig diese Aktivisten mitunter auch sind, so parasitär sind sie letztlich. Amalia bringt das schön auf den Punkt, wenn sie zu Penny sagt: "Nichts auf der Welt kostet mehr Geld, als deine anarchistische Revolution." Das einzig wirklich Subversive jedoch, was die Aktivisten hinbekommen, gewöhnen sie sich am Ende auch noch kollektiv ab: Das Rauchen!