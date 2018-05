Es wird eine neue Geschichte vom Räuber Hotzenplotz geben. Das sagte die Leiterin des Thienemann-Esslinger-Verlags, Bärbel Dorweiler, MDR KULTUR. Das neue Abenteuer "Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" soll am 17. Juli erscheinen, 45 Jahre nach dem bisher letzten Band. Der Fund sei eine Sensation, so Dorweiler im Exklusiv-Interview mit MDR KULTUR:

Otfried Preußler, Schöpfer des beliebten Schurken, starb bereits vor fünf Jahren. Seine Tochter entdeckte das bisher unbekannte Abenteuer in seinem Nachlass. Dabei handelt es sich um ein Kasperl-Theaterstück mit dem Titel "Die Fahrt zum Mond", das Preußler vor 50 Jahren schrieb. Die Geschichte wurde von Preußlers Tochter, Susanne Preußler-Bitsch, in eine Prosa-Form gebracht. Das fertige Buch sei "99 Prozent Otfried Preußler", meint Dorweiler vom Thienemann-Verlag. Im neuen Abenteuer ist Räuber Hotzenplotz wieder einmal aus dem Spritzenhaus ausgebrochen. Seppel und Kasperl sind fest entschlossen, ihn wieder einzufangen. Mit einer selbst gebauten Mondrakete wollen sie ihn ein endgültig auf den Mond schießen.

Er ist polterig, hat eine gewisse Wildheit, hält sich nicht an Regeln, ist aber in dieser Aufgabe ein sehr pflichtbewusster Räuber. Es ist eine Figur, die die Fantasie vieler Kinder anregt und auch in der Fantasie der Erwachsenen immer noch eine Rolle spielt.

Neben der neuen Geschichte wird im Juli auch ein Räuberhandbuch mit Tipps erscheinen. Zu Preußlers 95. Geburtstag am 20. Oktober wird es außerdem ein Hörspiel im WDR und eine Mitmachausstellung in Stuttgart geben. Das Theater Düsseldorf will das gefundene Preußler-Theaterstück am 11. November uraufführen.