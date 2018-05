Giacomo Meyerbeers "L’africaine" ("Die Afrikanerin") ist eine Grand Opéra mit hohen musikalischen Anforderungen. In Halle will man die Oper in vier Teile gliedern, dabei Fragen nach Perspektiven und Rezeptionsmöglichkeiten aufwerfen. So soll es unter anderem um Kolonialgeschichte und exotische Anklänge in Bezug auf die Oper gehen. Gekoppelt ist die Aufführung mit einem auf zwei Jahre angelegten Afrika-Projekt.

Theater von Klassik bis Ranisch

Der vielseitige Axel Ranisch ist Schauspieler, Autor und Regisseur. Bildrechte: Dennis Pauls Für den Theaterbereich wurde ein abwechslungsreicher Spielplan erstellt. Er soll auch als theatraler Gegenentwurf zu den weltweiten politischen Entwicklungen, nationalen Abschottungs-Trends etc. verstanden werden. Auch werden die Spielorte genreübergreifend genutzt. So gibt es die Uraufführung von "Nackt über Berlin" nach dem Debütroman von Axel Ranisch im Raum-Bühne-Projekt der Oper zu sehen.



Goethes "Faust" oder Ibsens "Gespenster" kommen an den bekannten Schauspielbühnen heraus. Für fortgeschrittene Teenager gibt es mit Schillers "Kabale und Liebe" auch wieder eine Produktion, die Schulstoff ist. Außerdem findet eine Musicalproduktion des Schauspiels mit dem Kinder- und Jugendchor in der Oper statt. Das Ensemble wird in der neuen Spielzeit zudem um sechs neue Schauspieler verstärkt.

Ich empfinde die Mischung aus Klassikern, Ur- und Erstaufführungen bzw. Neuproduktionen als sehr gelungen. Bettina Volksdorf, MDR KULTUR

Puppentheater International

Das Puppentheater plant zwei internationale Koproduktionen für die neue Spielzeit. "Save the Pedestals“ ("Rettet die Sockel") ist eine Zusammenarbeit mit der südafrikanischen Handspring Puppet Company. Außerdem soll es eine Koproduktion mit der niederländischen Ulrike-Quade-Company geben.

Orchester mit Schatten

Staatskapelle Halle Bildrechte: Falk Wenzel Die Staatskapelle Halle muss sich zwei Problemen stellen. So muss sie in der nächsten Saison ohne Chefdirigenten klarkommen, der Vertrag mit Josep Caballé-Domenech ist mit Ende der Spielzeit 2017/18 ausgelaufen. Man hoffe bis zum Herbst diese Stelle neu besetzen zu können, meinte dazu Geschäftsführer Stefan Rosinski bei der Pressekonferenz.



Außerdem ist die kommende die letzte Spielzeit, die das Orchester in der Größe von 132 Musikern bestreiten kann. Ab 2019/20 soll die Staatskapelle um 15 Stellen reduziert werden. Die Musiker sollen Abfindungen erhalten.



110 Konzerte der Staatskapelle werden neben der Oper angeboten, darunter ein kompletter Brahms-Zyklus. Den Klassikern widmet man sich in der neuen Reihe "Klassik Plus". Das Händelfestspielorchester feiert im September sein 25-jähriges Jubiläum und lädt in der Folge unter anderem zu einer Reihe unter Titel "Händels Welt" ein.

Problemfeld Finanzen

In Halle fehlen Millionenbeträge. Was tun? Bildrechte: colourbox.com Die Mitarbeiter der Bühnen Halle haben am Dienstag bei der Pressekonferenz zur neuen Spielzeit auch eine bessere Finanzierung für Theater und Orchester gefordert. "Wir leiden bis heute unter der letzten Kürzung der Landesmittel." betonten die Mitarbeiter in einer Erklärung. "Trotz erfolgter Stellenkürzungen fehlen uns und anderen Orchestern und Theatern im Land immer noch Millionenbeträge. So kann es nicht weitergehen; es muss endlich Schluss sein mit dem Kultur- und Personalabbau." Sie führten an, dass zum 1. Januar 2009 in Halle noch 621 Mitarbeiter beschäftigt gewesen seien, zum Spielzeitende 2017/18 jedoch nur noch 476.

Die Staatskapelle ist diesmal das Sorgenkind. Ohne Generalmusikdirektor muss sie die nächste Saison bestreiten. Obendrein wurde der Vertrag mit der Orchesterdirektorin nicht verlängert. Warum eigentlich? Beide hatten vor zwei Jahren noch ein ausgezeichnetes Konzertprogramm verantwortet. MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky