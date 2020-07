Noch ehe der Plan A für die Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten (KMSG) ad acta gelegt ist, sorgt nun der von Thüringens Kulturminister Hoff ins Spiel gebrachte Plan B für neue Diskussionen. Zwar verhandeln Thüringen und Sachsen-Anhalt nach wie vor über die gemeinsame Sanierung und den Betrieb der historischen Liegenschaften unter dem Dach einer gemeinsamen Stiftung, wofür der Bund mehrere MillionenEuro beisteuern würde. Weil aber im Freistaat die Kritik an den Plänen nicht abreißt, erarbeitete Benjamin-Immanuel Hoff ein alternatives Konzept, das er am Montag im Gespräch mit MDR KULTUR vorstellte.

Museumsverband sieht Chancen im "Plan B"

Rückendeckung bekommt Hoff dafür nun vom Museumsverband, sieht der Alternativplan doch u.a. vor, Museen mit Bedeutung für die Residenzgeschichte in die novellierte Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zu integrieren. Museumsverbandspräsident Müller sagte dazu am Dienstag im Gespräch mit MDR KULTUR, so ließen sich die Residenzen in Thüringen zukunftsfest machen. Zugleich dürften die kleineren Museen dabei nicht aus dem Blick geraten, damit am Ende des ganzen Prozesses nicht eine "Zweiklassengesellschaft" von Museen entstehe.

CDU empört sich über weiteren Alleingang

Indessen forderte die Thüringer CDU ein schnelles parteienübergreifendes Treffen. Hoff müsse endlich alle relevanten Akteure an einen Tisch bringen, erklärte der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Kellner, am Montag. Die aktuellen Gespräche und Diskussionen seien längst weiter als das, was der Kulturminister als neuen "Plan B" verkaufe: "Seine unüberlegten Alleingänge am Thüringer Landtag vorbei waren es, die uns in diese komplizierte Lage gebracht haben", empörte sich Kellner.

"Plan B" nach Vorbild der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Falls die Verhandlungen zur KMSG scheitern, will Hoff die aktuelle Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten umstrukturieren und zwar nach dem Vorbild der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Wie dort würde sie dann nicht nur die Liegenschaften verwalten, sondern auch viele der darin befindlichen Museen und Sammlungen, die aktuell vorwiegend von den Kommunen betrieben werden. Außerdem sollen wichtige Schlösser neu in die Stiftung aufgenommen werden, darunter das Residenzschloss Altenburg. Allerdings kostet dieses Konstrukt wesentlich mehr Geld. Im Gespräch mit MDR KULTUR äußerte Thüringens Kulturminister, er hoffe weiter auf den Bund. Der Bund hatte Thüringen und Sachsen-Anhalt für die KMSG jeweils 100 Millionen Euro im Rahmen eines Investitionsprogramms versprochen, das die Regierungen in Erfurt und Magdeburg in gleicher Höhe gegenfinanzieren müssten. Dazu sollen je Landeshaushalt jährlich 15 Millionen Euro an Betriebskostenzuschüssen aus Berlin überwiesen werden.