Der Schweizer Kirchenmusiker Andreas Reize soll neuer Leiter des Leipziger Thomanerchors werden. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, verständigte sich eine Auswahlkommission mit Vertretern von Stadt, Kirchen und Musikexperten am Montag auf den 45-Jährigen. Am 16. Dezember solle der Stadtrat endgültig über die Personalie entscheiden.

Neue Impulse

Als Vorsitzender der Kommission erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung, mit Reize ließe sich der Aufbruch ins 21. Jahrhhundert erfolgreich fortsetzen, man erhoffe sich von Reize neue musikalische Impulse für die Stadt und die Bach-Interpretationen des Thomanerchors: "Seine umfassende Ausbildung und seine bisherigen Erfahrungen eröffnen neue Perspektiven für die kommenden Jahre", so der OB. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke verwies auf Reizes breite interpretatorische, musikwissenschaftliche und theologische Kenntnisse: "Er stellte in seiner Bewerbung ein umfassendes, fundiertes und schlüssiges Konzept für die zukünftige Entwicklung des Thomanerchores vor."

Kirchenmusiker, Chorchef, Spezialist für historische Aufführungspraxis

Reize soll im September 2021 auf Thomaskantor Gotthold Schwarz folgen, der das Amt 2016 interimsmäßig übernommen hatte, nachdem Georg Christoph Biller aus gesundheitlichen Gründen als Kantor vorzeitig ausgeschieden war. Der 67-Jährige Schwarz wird bis zum 30. Juni 2021 amtieren.



Reize wurde 1975 im schweizerischen Solothurn geboren, studierte Kirchenmusik in Bern und Winterthur-Zürich, historische Aufführungspraxis in Basel und absolvierte ein Aufbaustudium Orchesterleitung in Luzern. Seit 2011 ist er Direktor des Zürcher Bach-Chores sowie seit 2019 Erster Gastdirigent am Theater Biel-Solothurn für den Bereich Alte Musik. Zurzeit leitet er das Cantus Firmus Vokalensemble und das Cantus Firmus Consort-Orchester. Zudem ist er Musikdirektor der Oper Waldegg und seit 2007 außerdem Chef der "Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn".

Berühmtes Amt