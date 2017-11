"Low in High School" ist eines der besseren Alben von Morrissey. Man muss bei diesen ja immer ein bisschen aufpassen, womit man sie vergleicht. Ja, auch der Autor war Fan seiner Musik in den 80ern mit den Smiths. Da klang die Musik verspielter, geschmeidiger. Seine Soloalben waren schon immer deutlich rauher, rockiger und schlicht musikalisch mal mehr mal weniger einfallsreich.

Die Versprechungen der Single

Der Sänger liebt auch die große Geste Bildrechte: dpa Jetzt ist ihm zusammen mit seinem Partner, dem Gitarristen Boz Boorer durchaus wieder etwas Gutes gelungen. Auch wenn ich mir nach der ersten Vorabsingle "Spent the Day in Bed" etwas mehr erhofft hatte. Damit hatte er mich wieder richtig bekommen, die Single kommt herrlich leicht und fast schon heiter-beschwingt daher. Was ausgezeichnet zum Text passte, in dem sich Morrissey mal wieder als vergnügter Misanthrop gibt und regelrecht genüsslich-lustvoll seine gesellschaftliche Verweigerung zelebriert.



Dennoch hat das Album noch ein paar Höhepunkte. Seine Band kann sich mehrmals ordentlich austoben und rumpelt dabei nicht so derb wie zuletzt zuweilen. Es hat aber auch die nötige Tiefe und Ruhe in ein-zwei Balladen. Und er wagt sich in ein paar musikalische Experimente, wenn er etwa plötzlich einen Song zwischen Tangorhythmik und arabisch klingenden Melodien pendeln lässt. Also: musikalisch abwechslungs- und ideenreich, gut und dicht produziert.

In keine Schublade einzuordnen

Morrissey ist durchaus auch umstritten. Wenn man es sympathisch formulieren will, kann man sagen, er ist schon immer ein kritischer Geist gewesen. Er hat sowohl in Interviews als auch in Songtexten das britische Königshaus und dessen Anhänger kritisiert, Politiker verballhornt und im Fall von Margreth Thatcher auch lyrisch auf die Guillotine gelegt. Und er ist radikaler Veganer und Tierschützer. All das im Hinterkopf lässt vermuten, dass sein Publikum eher aus dem links-alternativen Spektrum kam und kommt.

Steven Patrick Morrissey, 1986 Bildrechte: IMAGO Schwierig wird es dann, wenn Morrissey immer mal wieder eine Spitze setzt, die man eher aus dem rechten beziehungsweise rechtskonservativen Lager erwarten würde. Er hat sich mehrmals kritisch gegen Einwanderung geäußert, er ist Brexit-Befürworter und findet Nigel Farage und einige andere UKIP-Politiker ganz gut. Es gab umstrittene und teilweise sehr provozierende Äußerungen von ihm nach Anschlägen, wie zuletzt in Manchester oder vor ein paar Jahren mit Anders Breivik in Schweden.



Für viele wird es zum Problem, dass er sich den gängigen Links-Rechts-Einordnungen konsequent verweigert. Da gibt es eine schöne Szene bei seinem Konzert vor ein paar Wochen in Berlin, als eine junge Frau die Gunst nutzen wollte und ihm ein wütendes "Fuck AfD, Fuck the German Nazis" ins Mikro brüllte. Darauf gab es ein paar entsprechenden Zwischenrufe - und von Morrissey nicht mehr als ein lakonisches "Und, sonst noch einer?", verbunden mit einem spöttischen "Gebt's doch zu, Ihr seid alles einfach nur Angela-Merkel-Fans". Auch in so einem Moment vermeidet er es, sich klar zu äußern.

Schwierige Botschaften des Albums

Das Problem ist, dass man mit diesen ganzen Nebelkerzen und Begleitgeräuschen im Hinterkopf anfängt, alles auf seinem neuen Album zu hinterfragen. Mit dem Risiko, überzuinterpretieren beziehungsweise Codes zu lesen, wo vielleicht gar keine sind. Und das macht es schwierig.

Geboren wurde Morrissey am 22. Mai 1959 in Manchester Bildrechte: Universal Music Anspielungen finden sich überall. Etwa wenn er gleich zu Beginn empfiehlt, alle Kinder vor der Propaganda der Mainstreammedien zu schützen. Das ist halt, bei aller berechtigten Kritik an den Medien im Einzelfall, der typische AfD-Pegida-Trump-Sprech.



Es tauchen immer wieder verschwörerische Formulierungen auf, die nach "Die da oben" klingen. "Sie" wollen uns leiden lassen, uns weh tun, wollen, dass die Armen arm bleiben: "Oder was denkst Du warum sie Krieg führen". Er verlacht die Dummen, die den Mächtigen zu viel glauben - macht da aber keinen Unterschied: Monarch, Oligarch, Staatschef - alles gleich übel. In einem Song fragt er: "Daddy, wer schützt uns vor der Polizei?" Und man ahnt erst am Ende, dass er eher von einer korrupten Polizei in einem Land wie Venezuela singt. Oder doch nicht?

Und dann die Lichtblicke